Aydın Milli Eğitim bir günde 3782 veliyle görüştü

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin aileleri ile iş birliğini güçlendirmek maksadıyla bir günde il genelinde 3 bin 782 veli ile görüştü.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, müdürlük bünyesinde görev yapan tüm birim amirleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürlerinin de katıldığı ziyaretlerde ulaşılan veli sayısı 3 bin 782'yi buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, tüm ilçelerde yüzlerce öğretmenin binlerce aileyi ziyarete gittiğini, akşam saatleri olmasına rağmen ziyaretlerin devam ettiğini, ziyaretleri bir güne sığdırmakla aslında sürekli yaptığımız bir işi görünür kılmak, farkındalık oluşturmak istediklerini ve başarılı olduklarını, öğrenciler, öğretmenler ve velilerden çok güzel dönüşler aldıklarını söyledi.

AYDIN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

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