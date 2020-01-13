Aydın Gençlik Merkezi’nden gazetecilere kahvaltı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi gazeteciler ile kahvaltıda bir araya geldi.

Aydın Gençlik Merkezi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aydın’da görev yapan gazetecilere kahvaltı organizasyonu düzenledi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Aydın, Gençlik Merkezi liderlerinin de katıldığı kahvaltı organizasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Aydın’da yürütmüş olduğu faaliyetler hakkında gazetecilere bilgilendirmede bulunuldu.

Gençlik Spor ve İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın’da görev yapan basın mensupları için böyle bir organizasyon düzenlemekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Gençlik Hizmetlerinin organizasyonunda bir aradayız. Gençlik Merkezimiz daha çok kültür sanat alanında, müsabaka olmayan çocukların ve gençlerin yönlendirilmesi ile ilgili olarak çalışıyor arkadaşlarımız. Daha çok kültür, sanat, sinema ve halk oyunları gibi birçok alanda faaliyetlerini yürütüyor” diye konuştu.

Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Aydın ise Gençlik Merkezi olarak Aydın’da faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek yapılan faaliyetler kapsamında son olarak Aydın’da 488 öğrenciyi bu hafta içinde ücretsiz olarak sinemaya götürdüklerini, Ocak ayı sonunda yine beş okuldan öğrencilere Çanakkale gezisi düzenleyeceklerini ifade etti. Müdür Aydın yine 19 Ocak tarihinde Aydın Forum Alışveriş Merkezi’nde “Sosyal Medya’dan Sosyal Meydana” adlı bir etkinlik düzenleyeceklerini de dile getirdi.

AYDIN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

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