Sakız koyunları dertlere derman oldu Sakız koyunu projesi birçok aileye katkı sağladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlen Çerçioğlu'nun desteğiyle hayat geçirilen sakız koyunu projesi kapsamında, üreticilere dağıtılan koyunlar aile bütçelerine önemli katkı sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce dağıtılmaya başlanan sakız koyunları hızla çoğalmaya devam ediyor. Sakız koyunlarını alan ailelerden bazıları kuzularını satıp evlerinin ihtiyaçlarını giderirken bazıları da koyunlarını sütlerinden peynir yaparak sofralarına koydu. Üreticilerin büyük çoğunluğu kuzularını saklama ve çoğaltma yoluna giderken koyunlardan alınan verim ise yüzleri güldürdü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun en değer verdiğini söylediği projelerden olan "Sakız Koyunu" projesi, özellikle Aydınlı ev kadınlarına kazanç kapısı oldu. 2'si dişi 1'i erkek olmak üzere toplamda 3'er sakız koyunu hibesinden yararlanan büyük çoğunluğu kadın üreticiler, sakız koyunlarının zor zamanlarında imdatlarına yetiştiklerini söyledi. Aydın iklimine iyi uyum sağlayan ve bakımı kolay olan koyunları baktıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen üreticiler, kendilerine verdiği destek için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.



Aldığı koyunların ikiz doğurmalarından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Güdüşlü Mahallesi'nden Deniz Saykıoğlu, elde ettiği sütlerle de peynir yaptığını belirtti. Saykıoğlu, "Koyunlarımdan çok memnunum. Geçen sene toplam 4 kuzum oldu. Bu sene de ikiz doğururlarsa daha da memnun kalacağım. Kuzularımı 3 bin liraya sattım ve çocuğumun çeyizini yaptım. Eğer bu yıl da ikiz doğururlarsa diğer kızımın da çeyizini yapmak istiyorum. Koyunlarımın her şeyinden çok memnun kaldım. Allah herkese nasip etsin. Eşim iş bulursa çalışıyor, ben de rahatsızım. Yiyeceğimi, içeceğimi koyunlarımdan temin etmek zorundayım. Koyunlarımın çok da güzel sütü oldu. Bu yıl peynir yaptım ve atalarımdan gördüğüm gibi peynirimi toprağa gömdüm. Peynirimi görenler aşık oldu, çok para teklif ettiler ama satmadım. Şimdi yemek için olgunlaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Önümüzdeki yıl daha fazla peynir yapmak istediğini belirten Saykıoğlu "Topuklu Efemize çok teşekkür ederim. Bu üç koyunun üzerinden bu yıl geçimimi sağladım. Koyunlarımla ilgilenirken bütün hastalıklarımı ve zorlukları unutuyorum" dedi.



“Yüksek verim alınca sürümü büyüttüm”

Büyükşehir Belediyesi'nin hibe desteğinden yararlanan Haydarlı Mahallesi'nden Salih Uçkan "Allah razı olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımızı Özlem Çerçioğlu 2 dişi 1 erkek sakız koyunu verdi. Daha sonra araştırıp bu koyun cinsinin ne kadar verimli olduğunu gördükten sonra yanına yedi tane de kendimiz olarak koyunculuğa başladık. Büyükşehirden aldığımız koyunlardan toplam 3 kuzumuz oldu. Şimdi çok memnunuz, başka bir geçim kaynağımız yok, çoğaltabildiğimiz kadar çoğaltacağız. Eşimle birlikte baktığımız koyunlarımızı acil bir ihtiyacımız olana kadar da satmayı da düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.



“Erkek kuzularımı dişilerle değiştirip sürümü büyüteceğim”

"Bu koyunlara çok ihtiyacım vardı" şeklinde konuşan Esentepe Mahallesi'nden Dilek Ece ise "Koyunlarımla gurur duyuyorum. İkiz erkek kuzularım oldu, onlara gözüm gibi bakıyorum. Öğrendik ki erkekleri daha fazla para yapıyormuş. Damızlık isteyenler oluyor, kuzularımı dişilerle değiştirmeyi düşünüyorum. Sabrettik ve 5 ay sonra kuzularımızı aldık. Koyunlarımızın bizlere fazla zorluğu da yok. Biz ayda bir çuval un tüketiyoruz, koyunlarımız da bir torba arpa tüketiyorlar. Kuzularımız doğduğunda ailecek çok mutlu olduk, sabaha kadar uyuyamadık. Fotoğraflarını üniversitede okuyan kızımıza attık, o da çok mutlu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederim" dedi.

AYDIN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

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