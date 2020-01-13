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ADÜ’nün uluslararası öğrencileri buluştu

İHA

Adnan Menderes Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilerin sorunlarını ve dileklerini aktarabilmesi amacıyla kahvaltı organizasyonu düzenlendi.

ADÜ’nün uluslararası öğrencileri buluştu

Adnan Menderes Üniversitesi’nde uluslararası öğrencilerin sorunlarını ve dileklerini aktarabilmesi amacıyla kahvaltı organizasyonu düzenlendi.
Kahvaltı organizasyonuna Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Fakülte Dekan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürlüğü ve ve Göç İdaresi İl Müdürlüğü yetkilileri ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte, ülkemizde ve üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunlarına değinildi.
Öğrencilerin, sosyal, ekonomik ve bürokratik işleyişlerle ilgili görüş, öneri ve şikayetlerini dile getirdiği buluşmada, en önde gelen sorunların, barınma ve oturma izinleri ile ilgili olduğu belirlendi. Öğrencileri tek tek dinleyen üniversite yönetimi, öğrencilere bu konuların çözüm yolları ile ilgili bilgiler aktardı.
Adnan Menderes Üniversitesi’nde farklı coğrafyalardan; Asya’dan, Afrika’dan, Ortadoğu’dan, Balkanlar’dan Avrupa ülkelerinden binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğünü söyleyen Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, “Bugün Tıp Fakültesi öğrencilerimizle bir aradayız. Her bir öğrencimizi, Türk Dili’nin ve kültürünün uluslararası aktarımı için gönüllü kültür elçisi olarak görüyoruz. Bu bağlamda onların akademik hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacak iletişim ortamını oluşturmak çok kıymetli. Gurbet duygusu içindeki evlatlarımızı sahiplenip onların bir takım ezoterik grupların istismarına uğramalarını engellemek, FETÖ tarzı terör örgütlerinin tufanlarından korumak bizim sorumluluğumuz. Öğrencilerimizin konaklama, beslenme, ulaşım gibi ihtiyaçlarının yanında sağlık hizmetlerinden yararlanma konusundaki eksikliklerine ve oturma, çalışma izinlerine varıncaya kadar yaşadıkları problemlerle ilgilenmek boynumuzun borcudur. Bu sebeple kurumlar arası iş birliği içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Göç İdaresi İl Müdürlüğü yetkililerini de buraya çağırdık. Öğrencilerimizin talep ve beklentilerini, ilgili Fakülte Dekanımız ve Dekan Yardımcılarımız nezaretinde dinleyerek sahiplik ve aidiyet duyguları içerisinde çözüm bulmak istedik” dedi.
Öğrencilerin barınma ve yurt sorunları ile ilgili konuşan Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, üniversite yönetimi olarak bu sorunların farkında olduklarını ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda bu sorunları gidermek için projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in talimatlarıyla, öğrencilerin barınma sorununun çözümüyle ilgili yurt binalarının inşasına başlandığını ifade etti. Turgut “Yeni yurt binalarıyla ilgili projelerimizi faaliyete geçirmeye başladık. Rektörümüz konu ile ilgili olarak, arazi tahsisi ve anlaşmalar ile ilgili izinleri ve protokolleri tamamladı. Şu anda Kütüphanemizin arka tarafında bulunan araziye, kız ve erkek öğrenciler için 2 bin kişi kapasiteli bir yurt yapılmakta ve önümüzdeki süreçte 2 bin kişilik üç yurt daha yapılması planlanmakta. Devlet yurtlarındaki kapasitenin artışı; uluslararası öğrenci kontenjanın da artışına vesile olacak. Bu konuda ADÜ Kampüs Alanı içerisinde Gençlik Spor Bakanlığımıza tahsis edilen arazilere yapılacak olan yeni yurt binaları ile birlikte devlet yurdu kontenjanımızı da arttırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında özel yurtlarda ve konutlarda kalan uluslararası öğrencilerimizi de oluşturduğumuz Uluslararası Öğrenci Topluluğu mekanizması üzerinden ihtiyaç envanterleri olusturarak yakınen takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Aydın İl Göç İdaresini temsilen etkinliğe katılan Düzenli Göç Çalışma Grup Başkanı Soner Kurtulan, uluslararası öğrencilere izinlerle ilgili prosedürlerde yapmaları gereken önemli noktaları anlattı. Öğrencilerin en çok sorun yaşadığı ikamet sorunu ile ilgili bilgiler paylaşan Kurtulan, “Kanuna göre noterden ev sahibiniz ile birlikte imzalı belge ile ikamet değişikliği başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Adınıza kayıtlı bir fatura ile gelirseniz de ikamet değişikliği yapılabilir” açıklamasında bulundu.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık ise “Yakında Üniversitemiz Tıp Fakültesinin akreditasyon süreci tamamlanacak ve mezun olan tüm öğrencilerin diplomaları uluslararası geçerliliğe sahip olacak. Böylece ADÜ Tıp Fakültesi mezunları dünyanın her yerinde doktor olarak görev yapabilecek” dedi.
Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in talimatıyla diğer fakültelerde öğrenim gören uluslararası öğrencilerle de önümüzdeki günlerde bir araya geleceklerini ifade eden Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, ilgili fakülte yetkililerini aynı şekilde bir araya getirerek toplantıları sürdüreceklerini belirtti.

AYDIN

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:17
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  • İKİNDİ 15:55
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