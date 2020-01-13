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Ekoturizmin yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor

İHA

Birleşmiş Milletler GEF programı kapsamında desteklenen "Kuşadası Makiliklerinin ve Yaban Hayatının Korunması İçin Köylerde Ekoturizmin Yaygınlaşması" projesinin uygulamaya geçiş plan toplantısı yapıldı.

Ekoturizmin yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor

Birleşmiş Milletler GEF programı kapsamında desteklenen “Kuşadası Makiliklerinin ve Yaban Hayatının Korunması İçin Köylerde Ekoturizmin Yaygınlaşması” projesinin uygulamaya geçiş plan toplantısı yapıldı.
İlgi gruplarının katıldığı ekoturizm planının uygulamaya geçiş toplantısına Kuşadası Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi, ADÜ Turizm Fakültesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği, Aydın Rehberler Odası, Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği temsilcileri ve Kirazlı – Yaylaköy’lü üretici kadınlar katıldı.

Toplantıda projede bugüne kadar yapılan çalışmalar, görseller üzerinden anlatıldı. Ekoturizm planında önceki toplantılarda belirlenen sorunlar ve çözümler üzerinden, zaman ve hangi kurum ve kuruluşların sorumluluk ve görev alacağıyla ilgili ortak görüşler alındı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada; “Temel amacı Kuşadası ve çevresindeki biyolojik çeşitliliğin korunması için, köylerde eko turizm kapasitesinin artırılması olan projede Tülüşah, Çan Çiçeği ve Aydın Ölmez Çiçeği gibi endemik türlerin ve yaşam alanlarının, yaban hayatının, kırsal dokunun korunarak gelecek nesillere ulaştırılması, sürdürülebilir kullanımı ve korumakullanma dengesini sağlamak üzere ekoturizm kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.
Halen önemli seviyede tarımsal faaliyetin bulunması, ekoturizm ve tarımsal turizm gibi alternatif turizm modellerinin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar barındıran Kuşadası’nda, ilgili kurum ve kuruluşların ortak kararıyla hazırlanacak ekoturizm planı, bölgenin doğal kaynak türlerinin korunmasına ve yereldeki insanların ekonomisine önemli katkısı olacaktır” dedi.

AYDIN

13 Ocak 2020 Pazartesi

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