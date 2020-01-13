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Ör-Koop, Nazilli Tarım Fuarının Yıldızı Oldu

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen ve dört gün süren Exponaz Agro 3. Nazilli Tarım Fuarı tamamlandı. 84 firma ve 400 marka ile gerçekleşen fuarı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Fuara ziyarete gelenlerin ilk uğrak noktası olan Türkiye'nin en büyük tarımsal kooperatifleri arasında yer alan ÖrKoop standı büyük ilgi gördü.

Ör-Koop, Nazilli Tarım Fuarının Yıldızı Oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bu yıl 3.’sü düzenlenen ve dört gün süren Exponaz Agro 3. Nazilli Tarım Fuarı tamamlandı. 84 firma ve 400 marka ile gerçekleşen fuarı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Fuara ziyarete gelenlerin ilk uğrak noktası olan Türkiye’nin en büyük tarımsal kooperatifleri arasında yer alan ÖrKoop standı büyük ilgi gördü.
Nazilli başta olmak üzere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden de çok sayıda ziyaretçi ağırlayan fuarda tarım makinaları, traktör, zirai ürünler, tarım ürünleri, arazi araçları, güneş panelleri gibi çok sayıda ürün çeşidi ile birlikte, İlçedeki resmi kurumlar oda ve borsaların stantları renkli görüntülere sahne oldu. Girişimci kadınların açtıkları ve birbirinden leziz yerel ürünlerin yer aldığı stantlar ise doldu taştı. Fuarın hemen girişinde büyük bir stant açan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖrKoop), kalabalık ekibiyle hem ürünlerini tanıttı hem de birbirinden leziz ürünlerinin en başında gelen peynirlerinden yanında taze simit ve çayla ikramda bulundu. Kış aylarının en soğuk zamanlarında düzenlenen fuara ziyarete gelenler ÖrKoop standında ikram edilen sıcak çaysimit ve peynir üçlüsüyle ısındı.
Bölgede düzenlenen fuarların vazgeçilmezleri arasında yer alan ÖrKoop, geniş bir yelpazeye yerel ürünleri ile gelişen kooperatifçilikle birlikte Türkiye’ye açılan yüzü olmaya devam ediyor. 1979 yılından bu yana bölgesine değer katarak emin adımlarla büyümeye devam eden kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, fuarların bölge ürünlerinin tanıtımında büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “Nazilli'de kurulu bulunan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi günlük ortalama 325 ton süt toplayarak, 20 tonunu kendi işletme tesislerimizde peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı üretimi yaparken, geri kalan 305 tona yakın sütü de ülke genelinde faaliyetlerini sürdüren gıda firmalarına satarak bölge ekonomisine ve bölge çiftçilerine katkı sağlıyor. Süt sektöründe Aydın'ın Türkiye'ye açılan penceresi olarak bilinen ÖrKoop, köylünün ürettiği sütü hijyenik ve sağlıklı ortamlarda işleyerek pazara çıkartıyor. Nazilli ve çevresindeki 9 ilçesinde 214 mahalleden süt toplama faaliyeti gerçekleştiren ÖrKoop, 2585 ortağıyla ülkemizin en büyük kooperatiflerinden biri haline geldi” dedi.

Kooperatifin yatırımlarından da söz eden Önal, “2017 yılı Nisan ayında üretime başlayan Türkiye’de ilk olan Yem Fabrikası ile üreticilerine kendi fabrikalarında yapılan yemi pazarlamaya başlamıştır. Makine ekipman, kışlık ve yazlık her türlü kaba yem tohum tedariki, veterinerlik hizmetleri gibi hizmetlere üretici ortaklarına yardımcı olmaktadır. Kooperatif tesisleri içinde bulunan Süt ürünleri satış marketleri ve kafeteryası ile gelen misafirlere kaliteli ve ekonomik yiyecekler sunmaktadır. Kooperatif yüzde 50’si devlet destekli ve maliyeti 5 milyon TL’yi geçen Soğuk Hava Tesisi ile de bölgenin en büyük destekçisi olmuştur” dedi.

Süt ve süt ürünlerinin yanı sıra bölgedeki tarımsal ürünler ve el emeği üretimleri kooperatif bünyesinde toplayarak tüm Türkiye’ye tanıtmaya çalıştıklarını da ifade eden Başkan Önal, “Fuarlar bu açıdan bizim için çok önemli. Biz bölgemizin Türkiye’ye ve dünyaya açılan yüzüyüz. Nazilli başta olmak üzere ülke genelinde gerçekleştirilen birçok tarım fuarına katılım sağlayarak bölgemizin tanıtımına destek vermeye de devam edeceğiz” dedi.

AYDIN

13 Ocak 2020 Pazartesi

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