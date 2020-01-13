Nazilli’de tiyatro coşkusu sürüyor

Seferihisar Belediyesi SEFTİT Ürkmez Kadın Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Vedat Murat Güzel’in yaptığı “Kız Çocuğu” adlı tiyatro oyunu Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu’nda sahnelendi.

SEFTİT Ürkmez Kadın Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve bir kadının doğumundan ölümüne kadar süren hayat hikayesini anlatan Kız Çocuğu adlı tiyatro oyunu Nazilli’de sanat severlerle buluştu.

2019 yılının en başarılı Anadolu tiyatrosu seçilen oyun, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

29 yıllık tiyatro hayatının en heyecanlı günlerinden birini yaşadığını söyleyen yönetmen Güzel; “Sanat aşkına girdiğim bu yolda hep iyi insanlarla karşılaştım. Ekibimizle birlikte pek çok ödül aldık. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu oyunumuzu 42. kez sahneledik. Hala çok heyecanlıyız. Nazilli’de bizleri çok samimi, çok sıcak karşıladınız. Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a, Aydın’ın topuklu efesi Özlem Hanım’a teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

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