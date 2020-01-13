Didim Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Didim’in her noktasında gerçekleştirdiği yenileme, bakım ve düzenleme çalışmaları ile faaliyetlerini sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin daha çağdaş ve yeşil bir görünüme sahip olması amacıyla çalışmalarını yoğun bir tempo ile gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmaları kapsamında Akbük Mahallesi sahil bandında yüksek budama, Çamlık Mahallesinde seyreltme çalışmalarının yanı sıra kışlık mevsimlik çiçek dikim çalışmaları ile Altınkum Mahallesinde park ve yeşil alanlarda çim kesimi ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmalarını değerlendiren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “İlçemizin daha güzel sağlıklı ve çağdaş bir kent olabilmesi amacıyla kentin her köşesinde çalışmalarımız devam ediyor, Didim’e görsel zenginlik kazandırmak adına çalışmalarımız artarak devam edecektir” dedi.

AYDIN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:17

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.