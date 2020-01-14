Aydın Sanayisi bir değerini daha kaybetti

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Aydınlı sanayicilerden Ahmet Tahir Işıklıoğlu hayatını kaybetti.

ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Başkanı olan ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Aydın Şube Başkanlığı da yapan Ahmet Tahir Işıklıoğlu, kas hastalığı nedeniyle bir süredir İzmir’de tedavi görüyordu. Işıklıoğlu’nun cenazesinin öğlen namazına müteakip Aydın Beycami’nden kaldırılacağı öğrenildi.

AYDIN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:51

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