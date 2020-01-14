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Karın ağrısıyla gittiği hastanede ölen Dilvin'in ailesi hastaneye dava açtı

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Dilvin Ak'ın ailesi, kızlarının ölümünde ihmali olduğunu iddia ettikleri hastaneden davacı oldu.

Karın ağrısıyla gittiği hastanede ölen Dilvin'in ailesi hastaneye dava açtı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Dilvin Ak’ın ailesi, kızlarının ölümünde ihmali olduğunu iddia ettikleri hastaneden davacı oldu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeni yılın ilk günü yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye giden 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Dilvin Ak’ın hastanede hayatını kaybetmesi nedeniyle ailesi tarafından şikayette bulunuldu. İhmal iddiası ile pazartesi günü akşam saatlerinde Nazilli Adliye Sarayına gelen Dilvin Ak’ın annesi Fadime Akoğlu ve dedesi Servet Akoğlu, avukatı Safa Bağış aracılığıyla özel hastaneye dava açtı.
Torununa, çocuk doktorunun uyarısına rağmen genel cerrahın isteğiyle 18 yaşından küçüklere uygulanmaması gereken bir iğne vurulduğunu öne süren Akoğlu, torununun ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ederek, dava açtıklarını söyledi.
Dede Servet Akoğlu ve anne Fadime Akoğlu ile birlikte Nazilli Adliyesi çıkışı ailenin avukatı Safa Bağış, aile adına bir açıklama yaptı. Bağış açıklamasında, “Kızımız Dilvin Ak için buradayız. Sağolsun Başsavcımız makamında bizleri kabul etti. Bazı çekincelerimiz ve taleplerimiz vardı. Kendisi bizi en iyi şekilde dinleyip not aldı. Acılı ailemize de bir nebze olsun acısını hafifletti. Asıl gelme amaçlarımızdan biri de bir iki gün önce ilgili hastanenin basın bildirisini okumuştuk burada gerekli özenin gösterildiği ile alakalı bir bildiride bulunmuşlar. Yapmış olduğumuz incelemelerde görüyoruz ki bu özenden bahsedilemiyor. 31 Aralık günü Dilvin Ak 19.30’da hastaneye giriş yapıyor tahmini olarak ve sabah saatlerinde hayatı son buluyor. Bu süreç içerisinde çeşitli tomografiler, tahliller, çeşitli incelemelere giriyor ve aileye açık bir şekilde 'kızınızın bir şeyi olmadığı' ifade edilmiştir. Burada da akla bir soru gelmektedir ve aslında çok da acı bir soru bu. Bir teşhisiniz yokken 13 yaşındaki bir kız çocuğuna nasıl müdahalede bulunuyorsunuz. Bizim kızımıza 10’a yakın serum vermişler ve en son 18 yaşından küçüklere uygun olmayan bir iğne yapılmış sabah saatlerine kadar ki yarım saat içerisinde solunumu kesiliyor. Burada gerekli özenin olduğundan bahsedemeyiz maalesef. Bunun tabi takipçisi olacağız. Bunun dışında aileye çeşitli yollarla bu dosyanın kapatılması gerektiği hakkında telkinde bulunuyorlar. Bunun bir sonuç getirmeyeceğini süreç içerisinde ilgili kişiler en iyi şekilde öğreneceği kanısındayız. Adalete ve devlete olan kurumlarımıza inancımız tam. Sürecin takipçisi olacağız. Bazı meslektaşlarımız da sağolsun dosyamıza dahil olmak istiyorlar. En iyi şekilde gerçeğin ortaya çıkması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada da aslında bir hususta var. Yani sonuçta burada Aydın’da meydana geliyor. Hükümet adına Aydın milletvekillerine seslenmek istiyorum. Ülkede bu kurumsallaşmasını tamamlayamayan küçük ve orta ölçekli özel hastanelerin toplum hayatına, insan hayatına karşı ciddi sıkıntılar yaşattığını söyleyebiliriz. Belki bu acı olay bir öncü olur. Bunu daha iyi bir seviyeye getirmek için bir çalışma yaparlar ve yetkili kişilere, milletvekillerimize de bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Öncelikle hekimin bir tıbbi müdahale ile alakalı özensiz ve yetersiz tıbbi müdahale ile alakalı kusuruna ilişkin açılan bir dava olacak diye düşünüyorum. Ama şu an zaten otopsi çalışmaları yapılıyor. Bu biraz uzun sürecek. Bu hemen hemen anında verilecek bir süreç değil. Savcılarımız çalışıyor. Biz de çalışacağız ve iddianamenin hazırlanıp dava açılacağına inancımız tam” dedi.
Dilvin Ak'ın ölümü eğitim gördüğü Nazilli Merkez Beşeylül Ortaokulundaki 8/G sınıfındaki arkadaşlarını da çok üzmüş ve sırası çiçeklerle donatılmıştı. 8 yıldır aynı sıraları paylaştığı arkadaşı Melis Durmaz ise üzüntüsünü dile getirdi. Melis Durmaz, “Sıra arkadaşımı kaybettim. Çok üzgünüz. 8 yıldır birlikteydik. Çok iyi biriydi. Çok güler yüzlüydü. Dört gün önce okuldan gitmişti. Ateşi vardı ve karnı ağrıyordu. Eve gitti, hastaneye gitmiş” demişti.
Bilindiği gibi annebabası ayrı yaşadığı için annesi ile birlikte Nazilli'de dedesinin evinde yaşadığı öğrenilen Dilvin Ak'ın cenazesi 02 Ocak 2020 tarihinde Durasallı Mahallesi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Durasallı Mezarlığına defnedilmişti.

AYDIN

14 Ocak 2020 Salı

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