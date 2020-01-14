Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,40 – 17,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,40 TL en çok 17,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 17,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,40 TL en çok 1,50 TL.
AYDIN
14 Ocak 2020 Salı
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