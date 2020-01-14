Bu sıkıntı sadece kilolu erkekleri değil hanımlarını da çileden çıkarıyor “Bir gecede 300-400 kez uyanarak dinlenmeye çalışyorlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu sıkıntı sadece kilolu erkekleri değil hanımlarını da çileden çıkarıyor “Bir gecede 300-400 kez ...

İHA

İnsanoğlunun dünya meşgalesi ile ilişkisini kesip en rahat ettiği durum olan uyku halini de zindana çeviren olayların başında horlama sıkıntısı geliyor. Özellikle kilolu erkeklerde görülen bu rahatsızlık sadece hastalığın sahibi erkekleri değil, onlarla aynı yatağı paylaşan hanımlarının da gecelerini çekilmez boyuta getiriyor. Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, sayısını fark etmese de horlama ve uyku apnesi rahatsızlığı olan kişilerin bir gecede 300 ile 400 defa uyandığını tedavi edilmediği takdirde bu durumun insan hayatında ciddi bir sıkıntı olduğunu belirtti.

Bu sıkıntı sadece kilolu erkekleri değil hanımlarını da çileden çıkarıyor “Bir gecede 300-400 kez uyanarak dinlenmeye çalışyorlar”

İnsanoğlunun dünya meşgalesi ile ilişkisini kesip en rahat ettiği durum olan uyku halini de zindana çeviren olayların başında horlama sıkıntısı geliyor. Özellikle kilolu erkeklerde görülen bu rahatsızlık sadece hastalığın sahibi erkekleri değil, onlarla aynı yatağı paylaşan hanımlarının da gecelerini çekilmez boyuta getiriyor. Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, sayısını fark etmese de horlama ve uyku apnesi rahatsızlığı olan kişilerin bir gecede 300 ile 400 defa uyandığını tedavi edilmediği takdirde bu durumun insan hayatında ciddi bir sıkıntı olduğunu belirtti.
Uykuda görülen solunum bozukluklarının en hafifinin ‘horlama hastalığı’ en ağır şeklinin de ‘tıkayıcı uyku apnesi’ olduğunu belirten Op. Dr. Cem Karas, normal erişkin inanların en az yüzde 10’unda ve çocukların yüzde 12’sinde horlama görüldüğünü kaydetti. 60 yaş üzerinde bu oranın yüzde 4050 civarına yükseldiğini kaydeden Op. Dr. Karas, “Horlama problemi erişkinde en sık orta yaşlı, şişman erkeklerde görülür ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Uyku sırasında burun ve dilin arkasındaki hava yolunun daralmasıyla ve buradaki küçük dilin veya yutak seviyesindeki yapıların titreşimleriyle ortaya çıkan sese horlama denir. Bademcikler, dilin arkası, yumuşak damak, küçük dil ve boğazı oluşturan kaslardan meydana gelen geniz ve yutak bölgelerindeki hava yolunun herhangi bir patoloji ile daralması çok ender olmayan bir durumdur. Bu bölgede daralma olduğunda özellikle küçük dil ve yumuşak damak uyku esnasında solunum çabasının artmasıyla birlikte titreşmekte ve horlama ortaya çıkmaktadır” dedi.
“Kısa boylu kilolu erkeklerde daha sık görülüyor”
Obstrüktif uyku apne sendromu ya da halk arasında uyku apne sendromu olarak bilinen sıkıntının, uyku sırasında yineleyen üst solunum yolu tıkanmaları ve buna eşlik eden kan oksijen değerinde azalma ile ortaya çıktığını kaydeden Op. Dr. Cem Karas, “Bu rahatsızlık genellikle orta yaşlı ve kilolu erkeklerin hastalığıdır. Her yaşta görülebilirse de, en sık 4065 yaşları arasında karşımıza çıkar ve 65 yaşından sonra görülme oranı aynı kalır. Erkeklerde 23 kat fazla görülür, kadınlarda ise menapozdan sonra artar. Hem halk tarafından, hem de hekimler arasında çok iyi tanınmayan bir sendrom olduğundan tanıda gecikmelere sık rastlanır. Aile bireylerinden birinde uyku apne sendromu varsa diğerlerinde görülme riski artar. Obezite en önemli risk faktörüdür. Kilo arttıkça görülme sıklığının ve ciddiyetinin arttığı ve kilo verilmesi ile azaldığı bilinmektedir. Yüz ve çeneye ait yapısal bozukluklar ve üst solunum yollarındaki darlıklar, obez olmayan kişilerde uyku apne sendromuna neden olabilir” dedi.
“Kaliteli bir uyku, sadece sizin değil eşinizin de hayatını değiştirir”
Bir çok hastalık sadece hastalığın sahibini ilgilendirirken horlama ve uyku apnesinin kişinin yatağını paylaştığı eşinin de gecelerini adeta kabusa çevirdiğini bu nedenle tedavisinin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden Op. Dr. Cem Karas, “Bu rahatsızlıkta en önemli bulgu, eşinin veya yakınlarının tarif ettiği ve tanıklı apne dediğimiz uykuda nefes durmasıdır. Gece boyunca bazen 300400 kez tekrarlayan apneler nedeniyle uyku bölündüğü için hasta kalitesiz bir uyku uyur. Aynı zamanda yanındakini de farketmeden uyandırır. Çoğu kez apnelerden sonra uyandığının farkında değildir, bazen de uykudan boğularak uyanma tanımlar. Apneler nedeniyle dokulara yeterli oksijen gidemez. Bunların sonucunda, yorgun uyanma ve gündüz aşırı uykululuk gözlenir. Hasta, uyumaması gereken yerlerde uyuklayarak iş ve özel yaşamında birçok sorunla karşılaşır. Başlangıçta televizyon seyretmek, gazete okumak gibi pasif bir iş yaparken uyuklarken giderek araba kullanırken bile uyuklamaya başlar. Bu nedenle, trafik ve iş kazaları riski 23 kat artar” diyerek bu sıkıntıyı yaşayanların tedavilerini de ihmal etmemesini önerdi.

AYDIN

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın Tarım Fuarında zeytinyağı kalite yarışması yapılacak
YEREL HABERLER Aydın Tarım Fuarında zeytinyağı kalite yarışması ...
Müteahhit gücüne göre iş yapacak
YEREL HABERLER Müteahhit gücüne göre iş yapacak
53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldürerek Aydın’ı yasa boğan adam öldü Kamuoyunda 'Çine Canavarı' olarak bilinen Mustafa Çelen, 80 yaşında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldürerek Aydın’ı yasa ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Karın ağrısıyla gittiği hastanede ölen Dilvin'in ailesi hastaneye dava açtı
YEREL HABERLER Karın ağrısıyla gittiği hastanede ölen Dilvin'in ...
Karacasu’da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza
YEREL HABERLER Karacasu’da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza
Uluslararası ‘Deve Sütü’ projesinin 2. toplantısı Aydın’da yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası ‘Deve Sütü’ projesinin 2. toplantısı ...
Milli Eğitim Müdürü Karataş, madalya alan öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Karataş, madalya alan öğrencileri ...
Karacasu MYO kurumsal logosunu ödüllü yarışmayla belirleyecek
YEREL HABERLER Karacasu MYO kurumsal logosunu ödüllü yarışmayla ...
Aydın Sanayisi bir değerini daha kaybetti
YEREL HABERLER Aydın Sanayisi bir değerini daha kaybetti
İstanbul Barosu'ndan Dilvin Ak'ın ailesine destek
YEREL HABERLER İstanbul Barosu'ndan Dilvin Ak'ın ailesine destek
AK Partili Yavuz; “Muhtarlar demokrasimizin yapı taşlarıdır”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz; “Muhtarlar demokrasimizin yapı ...
Didim Belediyesi iletişim hattına vatandaşlardan tam not
YEREL HABERLER Didim Belediyesi iletişim hattına vatandaşlardan tam ...
TARİŞ Birlik Yönetimine Söke’den bağımsız aday
YEREL HABERLER TARİŞ Birlik Yönetimine Söke’den bağımsız aday
Didim Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Didim Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarını ...
Nazilli’de tiyatro coşkusu sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli’de tiyatro coşkusu sürüyor
Efeler’de süt dağıtımı devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de süt dağıtımı devam ediyor
Yıldıztepe’nin kalbi Kanal Yolu baştan aşağı yenileniyor
YEREL HABERLER Yıldıztepe’nin kalbi Kanal Yolu baştan aşağı ...
Nazilli Belediyespor galibiyete hasret
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor galibiyete hasret
Ör-Koop, Nazilli Tarım Fuarının Yıldızı Oldu
YEREL HABERLER Ör-Koop, Nazilli Tarım Fuarının Yıldızı Oldu
Ekoturizmin yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Ekoturizmin yaygınlaşması için çalışmalar devam ...
Nazilli’de av hayvanlarına yem bırakıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de av hayvanlarına yem bırakıldı
ADÜ’nün uluslararası öğrencileri buluştu
YEREL HABERLER ADÜ’nün uluslararası öğrencileri buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X