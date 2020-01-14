Mergen Çayı bağlantı yolları için çalışmalar başladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, YİKOB tarafından Mergen Çayı üzerinde yapılacak olan köprünün tamamlanmasının ardından söz konusu alanda bağlantı yollarının yenileceğini belirtti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Sorumlusu Yüksel Macaroğlu, Muhtar İbrahim Topçuoğlu ve daire müdürleri ile Arslanlı Mahallesi genelinde incelemelerde bulundu.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Mergen Çayı üzerinde yapılması planlanan köprünün tamamlanmasının ardından bölgede çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Başkan Özcan, “61 Sokak Kanal Yolu’nu baştan aşağı yeniliyoruz. Bu kanalın devamı olan Güzelköy bağlantı yollarını da Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapacağız. YİKOB burada bir köprü yapıyor. Biz de tüm bağlantı yollarını tamamlayacağız. Vatandaşımızın hem ticaretinde hem seyahatlerinde kolaylık sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

Nazilli genelinde ihtiyaç duyulan alanların tamamında bağlantı yollarının yenileceğini söyleyen Özcan, “Şehrimizi bütüncül bir anlayışla yeniden imar edeceğiz” dedi.

AYDIN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:51

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