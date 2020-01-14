Aydın’da aerobiğin genç yetenekleri görücüye çıktı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Aerobik İl Birinciliği yarışmaları Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde gerçekleştirilen Okul Sporları Aerobik İl Birinciliğine ilçelerden yoğun katılım sağlandı. Minik erkekler kategorisinde 1’inci Amir Fırat, minik kızlar kategorisinde 1’inci Azra Canpolat, 2’nci Yağmur Bilgin, 3’üncü Ceylin Dungutluoğlu ve 4’üncü Ela Karınca oldu. Küçük erkekler kategorisinde 1’inci Ali Efe Özev, küçük kızlar kategorisinde 1’inci Defne Bıçakcı, 2’nci Ela Erban, 3’üncü İren Ecrin Özşeker ve 4’üncü Kayra Gül Karaca oldu. Yıldız kızlar kategorisinde ise 1’inci Sofia Hatice Efe, 2’nci Ada Kamacı, 3’üncü Elvin Yolcu ve 4’üncü Ada Erdem oldu.

Genç kızlar kategorisinde 1’inci Nur Nehir Erdoğan, 2’nci Elif Naz Koyuncu ve 3’üncü Göknil Ayça Kahraman oldu. Derece elde eden sporculara Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Özgür Akgül ve müsabakaları yöneten hakemler tarafından madalya ve başarı belgesi takdim edildi. Kategorilerinde 1’inci olan sporcular Aydın’ı Okul Sporları Aerobik Grup Müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Aerobik İl Birinciliği yarışmalarında derece elde eden sporcuları tebrik etti ve grup müsabakalarında başarılar diledi.

AYDIN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:51

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