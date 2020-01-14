Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uçkaç ve Işıklıoğlu son yolculuklarına uğurlandı

İHA

Hayatını kaybeden, Aydınlı gazeteci Murat Uçkaç'ın babası Yılmaz Uçkaç ve 19992005 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ahmet Tahir Işıklıoğlu Aydın'da toprağa verildi.

Uçkaç ve Işıklıoğlu son yolculuklarına uğurlandı

Hayatını kaybeden, Aydınlı gazeteci Murat Uçkaç’ın babası Yılmaz Uçkaç ve 19992005 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ahmet Tahir Işıklıoğlu Aydın’da toprağa verildi.
Aydınlı sanayici Işıklıoğlu İzmir’de tedavi görüyordu
1999 2005 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası Aydın şubesi yönetim kurulu başkanlığı, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi ve ASTİM Kooperatifi yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüten Ahmet Tahir Işıklıoğlu, kas hastalığı sebebiyle İzmir’de tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Işıklıoğlu’nun cenazesi Aydın Bey Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tellidede mezarlığında toprağa verildi.
Yılmaz Uçkaç, Kemer mezarlığına defnedildi
Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi Yoğun Bakım ünitesinde bir süredir tedavi gören Aydınlı Gazeteci Murat Uçkaç’ın 72 yaşındaki babası Yılmaz Uçkaç, hastanede hayatını kaybetti. Gazeteci Murat Uçkaç’ın babası Yılmaz Uçkaç’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Uçkaç’ın cenazesi Aydın Bey Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.
Uçkaç ve Işıklıoğlu’nun cenazesine siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aileleri ve sevenleri katıldı.

AYDIN

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastalığına teşhis koyulamayan Mihriban'ın babası: Çare arıyoruz
YEREL HABERLER Hastalığına teşhis koyulamayan Mihriban'ın babası: ...
ADÜ bilgi güvenliği konusundaki yetkinliğini belgelendirdi
YEREL HABERLER ADÜ bilgi güvenliği konusundaki yetkinliğini ...
Genç mucitlerin icadı Nazilli’de uygulanacak
YEREL HABERLER Genç mucitlerin icadı Nazilli’de uygulanacak
Aydın’da aerobiğin genç yetenekleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Aydın’da aerobiğin genç yetenekleri görücüye çıktı
Mergen Çayı bağlantı yolları için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Mergen Çayı bağlantı yolları için çalışmalar başladı
Bu sıkıntı sadece kilolu erkekleri değil hanımlarını da çileden çıkarıyor “Bir gecede 300-400 kez uyanarak dinlenmeye çalışyorlar”
YEREL HABERLER Bu sıkıntı sadece kilolu erkekleri değil hanımlarını ...
Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın Tarım Fuarında zeytinyağı kalite yarışması yapılacak
YEREL HABERLER Aydın Tarım Fuarında zeytinyağı kalite yarışması ...
Müteahhit gücüne göre iş yapacak
YEREL HABERLER Müteahhit gücüne göre iş yapacak
53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldürerek Aydın’ı yasa boğan adam öldü Kamuoyunda 'Çine Canavarı' olarak bilinen Mustafa Çelen, 80 yaşında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldürerek Aydın’ı yasa ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Karın ağrısıyla gittiği hastanede ölen Dilvin'in ailesi hastaneye dava açtı
YEREL HABERLER Karın ağrısıyla gittiği hastanede ölen Dilvin'in ...
Karacasu’da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza
YEREL HABERLER Karacasu’da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza
Uluslararası ‘Deve Sütü’ projesinin 2. toplantısı Aydın’da yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası ‘Deve Sütü’ projesinin 2. toplantısı ...
Milli Eğitim Müdürü Karataş, madalya alan öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Karataş, madalya alan öğrencileri ...
Karacasu MYO kurumsal logosunu ödüllü yarışmayla belirleyecek
YEREL HABERLER Karacasu MYO kurumsal logosunu ödüllü yarışmayla ...
Aydın Sanayisi bir değerini daha kaybetti
YEREL HABERLER Aydın Sanayisi bir değerini daha kaybetti
İstanbul Barosu'ndan Dilvin Ak'ın ailesine destek
YEREL HABERLER İstanbul Barosu'ndan Dilvin Ak'ın ailesine destek
AK Partili Yavuz; “Muhtarlar demokrasimizin yapı taşlarıdır”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz; “Muhtarlar demokrasimizin yapı ...
Didim Belediyesi iletişim hattına vatandaşlardan tam not
YEREL HABERLER Didim Belediyesi iletişim hattına vatandaşlardan tam ...
TARİŞ Birlik Yönetimine Söke’den bağımsız aday
YEREL HABERLER TARİŞ Birlik Yönetimine Söke’den bağımsız aday
Didim Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Didim Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarını ...
Nazilli’de tiyatro coşkusu sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli’de tiyatro coşkusu sürüyor
Efeler’de süt dağıtımı devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de süt dağıtımı devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X