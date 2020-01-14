Kuşadası’nda güç birliği hizmete dönüşüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşadası’nda güç birliği hizmete dönüşüyor

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Kuşadası Fen işleri müdürlüğü ekiplerince 30 yıldır bakımsızlıktan niteliğini kaybetmiş şehir içi yolları turizm kentine yakışır hale getiriliyor.

Kuşadası’nda güç birliği hizmete dönüşüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Kuşadası Fen işleri müdürlüğü ekiplerince 30 yıldır bakımsızlıktan niteliğini kaybetmiş şehir içi yolları turizm kentine yakışır hale getiriliyor.
Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında alt yapı yenileme, yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen program kapsamında Türkmen, İkiçeşmelik, Kadınlar Denizi ve Değirmendere mahallelerinde yol yapım çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, kentin 11 farklı noktasında ise alt yapı ve üst yapı onarımı gerçekleştiriyor.
Kent merkezinde bulunan Türkmen Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başladığı çalışmaları 7/24 esasına göre sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 50. Yıl Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölgede kanalizasyon, yağmur suyu hattı ve yol yapım çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği yenileme çalışmaları turizm sezonu öncesinde bitirilecek.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Türkmen Mahallesi’nin yanı sıra İkiçeşmelik, Kadınlar Denizi ve Değirmendere mahallelerinde de belirlenen program dâhilinde çalışmalarına devam ediyor. İkçeşmelik Mahallesi 613. Sokak ile Kirazlı bağlantı yolu ve Kadınlar Denizi Mahallesi 560. Sokak’a yağmur suyu hattı döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından her iki bölgeye toplam 30 bin metrekare sıcak asfalt dökecek. Değirmendere Mahallesi Aldaş Gediği mevkiinde bulunan dolmuş bekleme noktasında düzenleme çalışması yaparak alana sıcak asfalt döken Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, önümüzdeki aylarda Nato Evleri ile Aldaş Gediği arasında kalan 25 bin metrekarelik alanda yol çalışması yapacak.

AYDIN

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Çine canavarı' lakaplı, 9 kişinin katili Mustafa Çelen öldü
YEREL HABERLER 'Çine canavarı' lakaplı, 9 kişinin katili Mustafa ...
Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı: 2 yaralı
Uçkaç ve Işıklıoğlu son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Uçkaç ve Işıklıoğlu son yolculuklarına uğurlandı
Hastalığına teşhis koyulamayan Mihriban'ın babası: Çare arıyoruz
YEREL HABERLER Hastalığına teşhis koyulamayan Mihriban'ın babası: ...
ADÜ bilgi güvenliği konusundaki yetkinliğini belgelendirdi
YEREL HABERLER ADÜ bilgi güvenliği konusundaki yetkinliğini ...
Genç mucitlerin icadı Nazilli’de uygulanacak
YEREL HABERLER Genç mucitlerin icadı Nazilli’de uygulanacak
Aydın’da aerobiğin genç yetenekleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Aydın’da aerobiğin genç yetenekleri görücüye çıktı
Mergen Çayı bağlantı yolları için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Mergen Çayı bağlantı yolları için çalışmalar başladı
Bu sıkıntı sadece kilolu erkekleri değil hanımlarını da çileden çıkarıyor “Bir gecede 300-400 kez uyanarak dinlenmeye çalışyorlar”
YEREL HABERLER Bu sıkıntı sadece kilolu erkekleri değil hanımlarını ...
Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın Tarım Fuarında zeytinyağı kalite yarışması yapılacak
YEREL HABERLER Aydın Tarım Fuarında zeytinyağı kalite yarışması ...
Müteahhit gücüne göre iş yapacak
YEREL HABERLER Müteahhit gücüne göre iş yapacak
53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldürerek Aydın’ı yasa boğan adam öldü Kamuoyunda 'Çine Canavarı' olarak bilinen Mustafa Çelen, 80 yaşında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldürerek Aydın’ı yasa ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Karın ağrısıyla gittiği hastanede ölen Dilvin'in ailesi hastaneye dava açtı
YEREL HABERLER Karın ağrısıyla gittiği hastanede ölen Dilvin'in ...
Karacasu’da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza
YEREL HABERLER Karacasu’da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza
Uluslararası ‘Deve Sütü’ projesinin 2. toplantısı Aydın’da yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası ‘Deve Sütü’ projesinin 2. toplantısı ...
Milli Eğitim Müdürü Karataş, madalya alan öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Karataş, madalya alan öğrencileri ...
Karacasu MYO kurumsal logosunu ödüllü yarışmayla belirleyecek
YEREL HABERLER Karacasu MYO kurumsal logosunu ödüllü yarışmayla ...
Aydın Sanayisi bir değerini daha kaybetti
YEREL HABERLER Aydın Sanayisi bir değerini daha kaybetti
İstanbul Barosu'ndan Dilvin Ak'ın ailesine destek
YEREL HABERLER İstanbul Barosu'ndan Dilvin Ak'ın ailesine destek
AK Partili Yavuz; “Muhtarlar demokrasimizin yapı taşlarıdır”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz; “Muhtarlar demokrasimizin yapı ...
Didim Belediyesi iletişim hattına vatandaşlardan tam not
YEREL HABERLER Didim Belediyesi iletişim hattına vatandaşlardan tam ...
TARİŞ Birlik Yönetimine Söke’den bağımsız aday
YEREL HABERLER TARİŞ Birlik Yönetimine Söke’den bağımsız aday

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X