Aydınlı sporcular kendi rekorlarını kırdı

Mersin’in Erdemli ilçesinde devam devam eden Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasına, Aydınlı sporcular damga vurdu.

Aydın’ı temsilen minik erkekler kategorisinde mücadele eden Eren Türkeli, Şahin Yılmaz ve Ali Yağız Yıldırım kendilerine ait olan Türkiye rekoruna 22 puan daha ekleyerek hem yeni Türkiye rekorunun sahibi hem de Türkiye Şampiyonu oldu.

Mersin’de devam eden Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Aydın’ı temsilen Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü adına katılan sporcularımız yarışmaya devam edecek.



İl Müdürü’nden Tebrik

Kendi rekorlarını kırarak büyük bir başarı elde edip Havalı Silahlar Minik Erkekler Türkiye Şampiyonu olan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcuları Eren Türkeli, Şahin Yılmaz ile Ali Yağız Yıldırım’ı ve Atıcılık Antrenörü Fatma Erdoğan’ı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tebrik etti ve başarılar diledi. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan sporculara da başarılar diledi.

AYDIN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:51

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