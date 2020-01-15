Sahte parayla 7 iş yerinden alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sahte parayla 7 iş yerinden alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı

İHA

– Aydın’ın İncirliova ilçesinde, sahte parayla 7 ayrı iş yerinden alışveriş yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, 15 bin TL değerindeki sahte parayla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İncirliova ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan şüphelilere yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ve İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmalarda, piyasaya sahte para süren B.T. ve M.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin sahte para ile alışveriş yaptığı 7 ayrı iş yeri tespit edilerek ifadeleri alındı.
Şüphelilerden farklı serilerde 151 adet 100 TL’lik banknot olmak üzere toplam 15 bin 100 TL sahte para ile suçtan elde edildiği anlaşılan 2 bin 360 TL gerçek para ele geçirilerek el konuldu.
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen B.T. ve M.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

AYDIN

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim gönüllüsü iki bayan öğretmen okulu baştan aşağı yeniledi Fiziki ortamın yanı sıra güncel eğitim programlarını okula kazandıran ikili, öğrencilere sıcak bir eğitim yuvası hazırladı
YEREL HABERLER Eğitim gönüllüsü iki bayan öğretmen okulu baştan ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydınlı sporcular kendi rekorlarını kırdı
YEREL HABERLER Aydınlı sporcular kendi rekorlarını kırdı
Didim’de OSB ve balık çiftlikleri protestosu Valiyi kızdırdı Protesto eylemine kızan Vali Köşger, toplantıda Belediye Başkanına tepki gösterdi Vali Köşger “Başkan söz vermişti,sukutu hayale uğradım”
YEREL HABERLER Didim’de OSB ve balık çiftlikleri protestosu Valiyi ...
Kuşadası’nda 20 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 20 düzensiz göçmen yakalandı
Çelebi oyunu, Kuşadası Erkan Yücel’de
YEREL HABERLER Çelebi oyunu, Kuşadası Erkan Yücel’de
Kuşadası Bayan Zabıta ekipleri istismarcılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Bayan Zabıta ekipleri istismarcılara göz ...
'Çine canavarı' lakaplı, 9 kişinin katili Mustafa Çelen öldü
YEREL HABERLER 'Çine canavarı' lakaplı, 9 kişinin katili Mustafa ...
Kuşadası’nda güç birliği hizmete dönüşüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda güç birliği hizmete dönüşüyor
Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı: 2 yaralı
Uçkaç ve Işıklıoğlu son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Uçkaç ve Işıklıoğlu son yolculuklarına uğurlandı
Hastalığına teşhis koyulamayan Mihriban'ın babası: Çare arıyoruz
YEREL HABERLER Hastalığına teşhis koyulamayan Mihriban'ın babası: ...
ADÜ bilgi güvenliği konusundaki yetkinliğini belgelendirdi
YEREL HABERLER ADÜ bilgi güvenliği konusundaki yetkinliğini ...
Genç mucitlerin icadı Nazilli’de uygulanacak
YEREL HABERLER Genç mucitlerin icadı Nazilli’de uygulanacak
Aydın’da aerobiğin genç yetenekleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Aydın’da aerobiğin genç yetenekleri görücüye çıktı
Mergen Çayı bağlantı yolları için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Mergen Çayı bağlantı yolları için çalışmalar başladı
Bu sıkıntı sadece kilolu erkekleri değil hanımlarını da çileden çıkarıyor “Bir gecede 300-400 kez uyanarak dinlenmeye çalışyorlar”
YEREL HABERLER Bu sıkıntı sadece kilolu erkekleri değil hanımlarını ...
Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın Tarım Fuarında zeytinyağı kalite yarışması yapılacak
YEREL HABERLER Aydın Tarım Fuarında zeytinyağı kalite yarışması ...
Müteahhit gücüne göre iş yapacak
YEREL HABERLER Müteahhit gücüne göre iş yapacak
53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldürerek Aydın’ı yasa boğan adam öldü Kamuoyunda 'Çine Canavarı' olarak bilinen Mustafa Çelen, 80 yaşında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldürerek Aydın’ı yasa ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Karın ağrısıyla gittiği hastanede ölen Dilvin'in ailesi hastaneye dava açtı
YEREL HABERLER Karın ağrısıyla gittiği hastanede ölen Dilvin'in ...
Karacasu’da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza
YEREL HABERLER Karacasu’da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X