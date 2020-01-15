Nazilli’de ilk kez yüzme yarışları düzenlendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilk kez düzenlenen yüzme yarışları büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve geçen 6 ayda binlerce öğrenci ve vatandaşın kurslara katılarak yüzme öğrendiği Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, bu kez il geneli 24 okuldan 120 sporcunun katıldığı 1314 Yaş Arası Okullar Arası Aydın İl Birinciliği Müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz pazartesi günü başlayan ve 3 gün süren müsabakalar oldukça çekişmeli geçerken, aileler de tribünlerden çocuklarını desteklerken büyük heyecan yaşadı. Oldukça titiz gerçekleştirilen müsabakalarda 23 hakem görev aldı. Aydın merkez başta olmak üzere birçok ilçeden sporcunun katıldığı yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları verildi. Yarışları Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Nazilli Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Güven Eker, Nazilli yarı Olimpik Yüzme Havuzu Murat Balta ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kardeşi Ege Şen ile birlikte müsabakalara katılan Milli Sporcu Ceylin Şen, “Kardeşim Ege katıldığı tüm branşlarda yine birinciliklerle bizleri gururlandırdı. İnşallah o da benim gibi Milli takıma seçilir ve ülkemiz adına yarışır” dedi.

Yüzme Müsabakalarında baş antrenör olarak görev yapan Aziz Bingöl de, bugün okullar arası yıldızlar müsabakaları yaptıklarını ifade ederek, “Değişik stillerde ve mesafelerde yarışmalar yapılıyor. 3 gün sürecek olan müsabakalar sonunda madalya törenimiz olacak. Burada dereceye giren sporcularımız daha sonra ilimizi gruplarda temsil edecek. 23 hakemle birlikte müsabakaları yönetmekteyiz. Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum; yıllardır biz yüzme yarışları konusunda Aydın’da deyim yerindeyse ıstırap çekiyorduk. Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılınca ilk defa bu sene tam teşekküllü bir salonda rahat bir yarış geçiriyoruz. Çok başarılı bir şekilde hazırlanmış olan havuzun Nazilli ve Aydın’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Nazilli Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Güven Eker ise, yaptığı bilgilendirmede, “Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz 08 Temmuz 2019 tarihinde hizmete girdi. Yaklaşık 6 aylık sürede burada açmış olduğumuz kurslardan Nazilli ve çevre ilçelerinden gelen 2 bin 500’den fazla öğrenci ve vatandaşımız yararlandı. Bugün de burada 1314 Yaş Arası Okullar Arası Aydın İl Birinciliği Müsabakaları yapmaktayız. 3 gün sürecek müsabakalara 24 okuldan 120 civarında sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren çocuklarımız bölge şampiyonalarına gidecek. Burada ayrıca Türkiye şampiyonasına gidecek olan sporcularımız için derece yarışlarımız da olacak. Yıl boyunca da toplamda 67 yüzme yarışına daha ilçemiz ev sahipliği yapacak. Ayrıca burada izlediğimiz çocuklarımızı Millî Takıma kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.

AYDIN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:51

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