Sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 7 ayrı iş yerinden sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında, 15 bin 100 TL değerindeki sahte para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçedeki 7 ayrı iş yerinden sahte parayla alışveriş yapıldığını öğrendi. İhbarla harekete geçen ekipler, B.T. ve M.A. adlı 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerde 15 bin 100 TL sahte, 2 bin 360 TL gerçek para bulundu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



AYDIN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:51

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