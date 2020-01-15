CHP İl Başkanı Ali Çankır: Güçlü bir kadro ile yönetime adayım

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 17 ilçe başkanı ile birlikte düzenlediği basın toplantısı ile 9 Şubat günü yapılacak 37. olağan il kongresinde aday olduğunu açıkladı. Tecrübeli ve güçlü bir kadro ile yönetime devam edeceklerini belirten CHP İl Başkanı Çankır, “Hedefimiz önce CHP’nin Aydın’da güçlü kadrosuyla çalışmalarına devam etmesi önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin mazbatasını alması. Bunun için hazırız” dedi.

Geride kalan ilçe kongreleri sürecinde Aydın’daki 17 ilçeden 14’ünde mevcut başkanların güven tazeleyerek görevine devam ettiğini, yeni göreve gelen 3 ilçenin başkanının da tecrübeli siyasetçiler olduğunu belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “Güçlü bir kadro oluşturduk. Millet ittifakının başkanları ile yönetime devam ediyoruz. Seçimlerde emek veren tüm örgütlere teşekkürler ediyorum. 9 Şubat günü CHP Aydın İl örgütünün 37 olağan kongresi gerçekleştirilecek. Kongrede bu kadrolarla yönetime adayım. Türkiye genelinde CHP, demokrasinin işbirliği ile çalışmalarına devam edecek. Bu çalışmalarımızın akabinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Çankaya Köskü’ne oturup hizmetlere devam edeceğiz” dedi.

“Önümüze konacak sandığı bugün de yarın da hazırız” Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da cevaplayan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “Erken seçim görünüyor mu ve seçime hazır mısınız” sorusuna “Önümüze konacak sandığa bugün de yarın da hazırız. 31 Mart sonrası 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimlerinde 806 bin farkla seçimi yeniden kazandık. Şu anda Türkiye’de vergilerin yaklaşık yüzde 75’ini CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerdeki vatandaşlarımız veriyor. Bunun yanında Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 94’ü CHP’li belediyeler tarafından ağırlanıyor. Maalesef ülkenin gidişatı hiç iyi değil. Bugün üretmeyen ithalata ve krediye dayalı bir ekonomi var. Tarımda ciddi sıkıntı var.

Genel merkeze taşıyacağımız bu başarılı kadrolarla sorunları çözeceğiz. Ülkemizdeki ekonomik tablonun üretime dönmesi için demokratik parlamenter sistemini tekrar hayata geçireceğiz. Türkiye yi üreten bir ülke yapacağız” dedi.

“jeotermale değil, işletiliş şekline karşıyız”

Konuşmasında Aydın’ın yerel sorunlarını da ele alan CHP İl başkanı Ali Çankır, jeotermal konusuna da değindi. Jeotermal Enerji’ye karşı olmadıklarını jeotermal tesislerin işletiliş şekline karşı olduklarını ifade den başkan çankır, “Biz ilimizin havasını, suyunu kirleten tarım alanlarına zarar verir şekilde jeotermal tesislerinin çalıştırılmasına karşıyız. Bu nedenle jeotermal tesislerinde filtrelerin takılması ve sağlıklı koşullarda üretim yapılması talebimizi yineliyoruz. Dün Didim’de deniz ürünleri ve balık üretimi Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde toplantı yapıldı. Kurulacak OSB’ye de karşı değiliz. Ancak turizme zarar verecek denizlerimizi kirletecek bir girişime karşıyız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çankır ayrıca “Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bankalardan kredi alması engelleniyormuş bu doğru mu? Şeklindeki bir soruya da “Bu İstanbul'da da yapıldı. Aydın'da da yapılıyor” diye cevap verdi.

AYDIN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:51

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