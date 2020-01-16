ADÜ’de tarımsal öğretimin 174. yılı kutlandı

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Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Tarımsal Öğretimin 174. Yılı kutlamaları gerçekleşti.

Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, ADÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cezmi Öncüer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Tarım Şurasından İzlenimler" isimli panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Cezmi Öncüer üstlenirken, panelistler Üniversitemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Ferit Çobanoğlu, Doç. Dr. Mustafa Sürmen, Doç. Dr. Osman Orkan Özer ve Doç. Dr. Altuğ Özden kendi alanlarına ait izlenimlerini aktardı. Panelin sonunda Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi tarafından hazırlanan teşekkür plaketleri panelistlere takdim edildi.

AYDIN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:51

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