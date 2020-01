Efeler’de ‘kadınlarda idrar kaçılma’ sorunu konuşuldu

Efeler Belediyesi, Türk Kadınlar Konseyi Aydın Şubesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı tarafından “Kadınlarda İdrar Kaçırma” konulu panel düzenlendi.

Efeler’de yaşayan vatandaşların doğru bilgiyi doğru bilim insanlarından öğrenmesi için düzenlenen halk eğitimleri devam ediyor. “Kadınlarda İdrar Kaçırma” konulu panel, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay’ın moderatörlüğünü yaptığı, Türk Kadınlar Konseyi Aydın Şubesi Başkanı Esen Serter’in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinlikte, Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Koçak dinleyicileri bilgilendirmek üzere ağırlandı.

Panelin öncesinde dinleyicilere kısa bir konuşma yapan Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, son yıllarda sağlık konusunda yoğun bilgi kirliliğine maruz kalındığına dikkat çekti. Efeler Belediyesi olarak vatandaşın aklındaki soru işaretlerini gidermek için hareket ettiklerini ve vatandaşların doğru bilgi almasını amaçladıklarını söyleyen Atay, bunun için halk eğitimleri düzenlediklerini ifade etti. Türk Kadınlar Konseyi Aydın Şubesi Başkanı Esen Serter açılış konuşmasında, Efeler Belediyesi ve ADÜ ile birlikte halk sağlığı için yararlı olacağını düşündükleri eğitimlerden duyduğu mutluluğu ifade ederken, panele katılan bilim insanlarına, dinleyicilere ve sağlıklı bir Efeler için tüm imkânları seferber eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a teşekkür etti.

Prof. Dr. İzzet Koçak, idrar kaçırmanın, utanıldığı için toplumda pek dillendirilmeyen ancak kadınların kendi aralarında gizli saklı konuştukları bir konu olduğunu ifade ederek, idrar kaçırmanın kişide sosyal ve sıhhi açıdan birçok soruna sebep olduğunu söyledi. Prof. Dr. Koçak, idrar kaçırma sorununun sadece hastayı değil etrafındakileri de rahatsız ettiğine değinerek kişinin sosyal hayattan izole hale gelmesine neden olduğunu ve zamanla maddi açıdan da hastaya zorluklar yüklediğini belirtti.

Dünyada her 5 kadından 1’inde görüldüğü bildirilen idrar kaçırma sorununa Aydın’da her 4 kadından 1’inde rastlandığına değinen Koçak, sorunun 18 yaşından itibaren giderek arttığını fakat yaşlanmanın doğal bir sonucu olmadığı söyledi.

Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdikleri panelde vatandaşlara idrar kaçırmayı önlemek amacıyla hazırlanmış pelvik taban kas egzersizlerinin yer aldığı broşürler dağıtıldı. Konu ile ilgili bilgi edinmek isteyen kadınlar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, Prof. Dr. Pınar Okyay ve Prof. Dr. İzzet Koçak’ın sunumuna büyük ilgi gösterdi. Broşürde yer alan egzersizleri anlatan Prof. Dr. Pınar Okyay, erken yaşlardan itibaren pelvik taban kasların güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bunlar her zaman, kolaylıkla yapılabilecek egzersizler. Ortalama 46 hafta sonunda sonuç veriyorlar. Bu süre sonunda güçlenmiş pelvik kasları, idrar kaçırmanın önüne geçiyor” dedi. Daha ileri boyuta ulaşmış hastalıklarda ise ilaç ve cerrahi tedavilerin tercih edildiği bildirildi.

Hastalığın nedenleri, tipleri, çözüm yolları ve önleyici tedbirlerinin konuşulduğu ve katılımcıların sorularının yanıtlandığı panel yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Eğitim sonrası görüşlerini belirten vatandaşlar, toplum sağlığı konusunda hassasiyet gösterdiği için Efeler Belediyesi’ne ve Başkan M. Fatih Atay’a teşekkürlerini ilettiler.

