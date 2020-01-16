Koçarlı Belediyesi’nin projeleri Ankara’da göz doldurdu

Koçarlı Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisine" Türkiye de proje bazında ilk olacak 3 proje ile göz doldurdu.

Türkiye'nin ilk Akıllı pazarı "Amyzon Akıllı Üretici Pazarı", Türkiye'nin ilk Akıllı yönetişim merkezi "Koçarlı EGelecek Merkezi" (KEGEM) Projesi ve Türkiye'nin ilk Belediye Espor Takımı "Koçarlı Belediyesi Espor Takımı" projeleri ile ilgi gören stand, AK Parti Aydın Milletvekilleri başta olmak üzere birçok ziyaretçi kabul etti.

Koçarlı Belediyesi’nin teknolojik alanda da verdiği hizmetlerle marka ilçe olma yolunda ilerlediğini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan " Koçarlı Belediyesi olarak ilçemizin çehresini değiştirmeye yönelik yaptığımız projeler dışında, her geçen gün gelişen teknolojiye ayak uydurma ve teknolojinin olumlu etkilerinden faydalanma adına da çalışıyor ve bu yönde de vatandaşlarımıza fayda sağlayabilecek projeler üretiyoruz. Amacımız kaliteli hizmeti her alana taşımak ve Merhum Başbakan Adnan Menderesin İlçesi Koçarlı'nın adını duyurmaktır" dedi.

AYDIN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:20

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.