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Kuşadası'nın 40 yıllık altyapısı yeniliyor

İHA

Aydın'ın 17 ilçesinde çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kuşadası'nda 40 yıldır yenilenmeyen altyapıyı tamamen değiştiriyor.

Kuşadası'nın 40 yıllık altyapısı yeniliyor

Aydın'ın 17 ilçesinde çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kuşadası'nda 40 yıldır yenilenmeyen altyapıyı tamamen değiştiriyor.
Çalışmalarda yaklaşık 8 kilometrelik hat çalışması yapılacak. Vatandaşlar ise yıllardır altyapı çalışması yapılmadığını hatırlatıp Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömür Günel'e teşekkür etti.
Kuşadası'nda eşzamanlı olarak yürütülen çalışmalarda eski Türkmen Mahallesi'nde toplam 6 bin 100 metrelik yağmur suyu ve içme suyu hattı yapılıyor. Çalışmaların 5 bin metrelik kısmını içme suyu hattı oluştururken vatandaşlar yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını söyledi. Doğduğundan bu yana mahallede yaşayan mahalle sakinlerinden Nail Güloğlu "Benim hatırladığım en son burada altyapı çalışması 40 yıl önce yapıldı. En son eski Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu zamanında kanalizasyon ve içme suyu yapılmıştı. Mesleğim inşaat mühendisliği; ben de kanalizasyon, altyapı işleri yapıyorum. Bu mahalle Kuşadası'nın en eski mahallesi. Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz, mahallemize bir el attı. Mahallemiz daha iyi olacak" diye konuştu.
Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Caddesi'nde de ek kanalizasyon hattı ve içme suyu hattı yenileme çalışmalarına da başlandı. Uzun yıllar hizmet vermesi hedeflenen çalışmalarda toplam 1.500 metre altyapı çalışması yapılacak. 1993 yılından bu yana caddede esnaflık yapan Ali Karadağ, caddede 20 yıldan fazla zamandır kanalizasyon hat çalışması yapılmadığını belirtti. Karadağ, "Kadınlar Denizi Caddesi'nde ilk defa böyle bir çalışma gördüm. Kanalizasyon sorunu bizim için büyük bir problemdi. Yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan ilçede Güvercinada Caddesi'nde de içme suyu hat çalışması yapılıyor. Eskimiş hatlar 200 milimetrelik 25 ATÜ modern içme suyu hatlarıyla değiştirilirken bölgede uzun yıllar su sorunu yaşanmaması hedefleniyor.

AYDIN

16 Ocak 2020 Perşembe

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