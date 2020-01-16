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Yıldız erkekler potada yarıştı

İHA

– Aydın'da, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Yıldız Erkekler Basketbol İl Şampiyonası 28 okul takımının katılımıyla tamamlandı.

Yıldız erkekler potada yarıştı

– Aydın’da, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Yıldız Erkekler Basketbol İl Şampiyonası 28 okul takımının katılımıyla tamamlandı.
05 Aralık 2019 tarihinde başlayan ve 14 Ocak 2020 tarihinde Özel TED Ege Koleji ile Özel Başak Koleji arasında oynanan final maçında, Özel TED Ege Koleji Özel Başak Koleji’ni 55 – 51 skorla mağlup ederek il şampiyonu oldu. İl ikincisi Özel Başak Koleji, üçüncü Nazilli Beş Eylül Ortaokulu ve dördüncü Kuşadası Belkent Ortaokulu oldu.
Şampiyon olan TED Ege Koleji ve derece elde eden takımlar Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül töreni ile kupaları aldılar. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Özgür Akgül tarafından kupa ve madalyalar takdim edildi.

İki Takım Gruplarda Aydın’ı Temsil Edecek
Aydın il şampiyonu olan Özel TED Ege Koleji ile il ikincisi olan Özel Başak Koleji Aydın’ı temsilen gruplarda mücadele edecek.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyon olan Özel TED Ege Koleji ile derece elde eden takımları tebrik etti ve gruplarda Aydın’ı temsil edecek olan okul takımlarına başarılar diledi.

AYDIN

16 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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