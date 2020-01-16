Aydın polisi 5 bin gence ‘Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığını’ anlattı

– Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 5 bin öğrenciye güvenli internet kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı anlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan “Güvenli İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya Bağımlılığı” projesi tamamlandı. Proje kapsamında 2 ay önce başlayan seminerlerde Efeler ilçesinde bulunan 50 okulda eğitim öğretim gören yaklaşık 5 bin öğrencinin yanı sıra öğretmen ve idarecilere ulaşıldı. Projenin son semineri, Efeler Halk Eğitim Merkezi’nde Zübeyde Hanım Kız Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli Bilişim Uzamanı Polis Memuru Uğur Bulut tarafından gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere güvenli internet erişimi, güvenli sosyal medya, sosyal medya ve internet bağımlılığı konularında bilgiler verildi. Video ve fotoğraf gösterimleriyle güvenli internet kullanımı, internette bilgi güvenilirliği, internet bağımlılığı, banka hesaplarının güvenilirliği, internet üzerinden güvenli alışveriş ve bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirme yapılan seminerde, öğrenciler merak ettikleri konuları da sorucevap şeklinde öğrenme fırsatı buldu.



Seminere katılan öğrenci ve öğretmenlere, "Sanal dünyada güvende misiniz siber suçlar ve güvenlik" broşürü dağıtıldı.

AYDIN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:20

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.