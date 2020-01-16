Aydın’da 181 öğrenci yarıyıl tatiline çıkacak

– Türkiye genelinde 20192020 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılı için son ders zilinin çalmasıyla birlikte Aydın’da 181 bin 374 öğrenci tatile çıkacak.

Yarın, 20192020 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılının son ders zili çalacak. Aydın ili genelinde okul öncesinde 17 bin 794, ilkokullarda 54 bin 898, ortaokullarda 58 bin 687, liselerde 48 bin 644 ve özel eğitim sınıflı okullarda ise bin 351 öğrenci ile toplam 846 okulda eğitim öğretim gören 181 bin 374 öğrenci karne alacak. Öğrenciler, 14 bin 639 öğretmen ile birlikte ikinci dönemin başlayacağı 03 Şubat 2020 tarihine kadar yarıyıl tatiline girecek.

Aydın’da yarıyıl öncesi karne töreni Vali Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve protokol üyelerinin katılımlarıyla Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu’nda yapılacak.

AYDIN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:51

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