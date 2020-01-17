Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencilerinden dönem sonu konseri

– Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu dönem donu konseri, Kuşadası Erkan Yücel Sahnesi’nde gerçekleşti.

Dönem boyunca öğrencilerin yaptıkları çalışmaların sergilendiği konsere, Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun, Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürü Öğr. Gör. Ceren Demirok, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürü Öğr. Gör. Ceren Demirok, “Sahne bizim laboratuvarımız diyebiliriz. Ancak bir farkımız var bizler bilim insanlarının yaptıklarının üzerine duygularımızı heyecanlarımızı koyuyoruz. Her biri ayrı bir çiçek olan çocuklarımız, burayı güzel bir çiçek bahçesi gibi kokuttular. Cesaretlerinden dolayı çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Beğeniyle dinlenen konser, Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun’un, Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına çiçek takdimi ile sona erdi.

AYDIN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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