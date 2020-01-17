Başkan Ömer Günel'den personeline asgari ücret müjdesi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 500 TL olacak” talimatının ardından çalışanlarına müjdeyi verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu’nun talimatını eksiksiz olarak yerine getireceklerini kaydeden Başkan Ömer Günel “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerde çalışan personelle ilgili önemli bir karara imza attı. Bizde bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Bu günden itibaren belediyemizde asgari ücret net 2 bin 500 Türk Lirasıdır” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 500 Türk Lirası olacağını açıkladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP liderinin kararına uyum gösteren ilk başkanlardan biri oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Parti Meclisi’nin kararlarının sonuna kadar destekçisi olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel “Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerde asgari ücretin 2 bin 500 Türk Lirası olacağını duyurdu. Bu önemli kararın sonuna kadar arkasındayız. Bu günden itibaren belediyemizde asgari ücret net 2 bin 500 Türk Lirasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi emekçinin yanındadır. Böyle bir partinin mensubu olmaktan dolayı gurur duyuyorum” dedi.

AYDIN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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