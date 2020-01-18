Aydın'da 2 ayrı operasyonda 46 düzensiz göçmen Yakalandı

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Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 29 Filistin ve 17 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı. yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYDIN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:50

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