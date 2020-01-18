Kuşadası AK Parti İlçe Başkanı Gökçe; "Belediye yönetimini kutluyorum"

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, AK Partili Belediye Meclis üyeleri ile birlikte düzenlediği toplantıda ilçe gündemini değerlendirdi.

TARİŞ arsası, Arya şirketi, Altın Güvercin Festivali ve belediyenin 2020 bütçesi konularına değinen Mustafa Gökçe, belediye mülklerinin ihaleye çıkması ve kiralarının güncellenmesi konusunda Belediye Başkanı Ömer Günel’e sonuna kadar destek olduklarını açıkladı.

Bir soru üzerine Ömer Günel’in belediye mülklerinin kiraya çıkarılması konusunda start verdiğini hatırlatan Gökçe, ilk etapta ihaleye çıkacak belediye mülklerinin kira bedellerini incelediklerini açıkladı. Yaptıkları inceleme sonunda kira bedellerinin gayet makul seviyelere çıkarıldığını vurgulayan Mustafa Gökçe, “Yapılan çalışmalar neticesinde belediye mülklerine hak ettikleri değer verilmiş. Bu nedenle belediye yönetimini kutluyorum. Çünkü çok komik rakamlara belediye kiracıları vardı. Güncelleme yapılmış ve kira bedelleri için çok doğru rakamlar belirlenmiş” dedi.

Yapılacak kira ihalelerinin Kuşadası Belediyesi açısından hiç kolay bir süreç olmadığının altını çizen Akparti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, “Belediyle yönetiminin işi hiç kolay değil. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal misali bir durum var. Kuşadası’nın marka değeri olan işletmeler var. Kuşadası’nda hem yeme içme sektörü açısından hem de diğer alanlarda belli bir yapıyı korumak lazım. Ekmek yiyen insanlar var. Bana göre geç bile kalınmış bir karar. Mesela bir mekan işletiyorsunuz, buranın değeri 100 lira. Ama siz 20 lira kira veriyorsunuz. Belediye otomatikman zarar görüyor. Bu işin hakkı neyse onun yapılması lazım. Çünkü o mülklerde bütün Kuşadası’nın, hepimizin hakkı var. Daha önceki yıllarda bu çalışmanın yapılması lazımdı. Maalesef yapılamadı. Çok yazık! Belediyenin ve Kuşadası’nın buna ihtiyacı vardı. Tüm temennimiz belediyemizin bu süreci doğru bir şekilde yönetmesidir. Bu çalışmayı yapan ve bu adımı atanları bir kez daha kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

AYDIN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:50

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