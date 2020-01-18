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Aydın’da E-Ticaret ve İhracat” eğitimi gerçekleştirildi

İHA

Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş. arasındaki iş birliği protokolü kapsamında esnaf ve sanatkarlara yönelik olarak düzenlenen ETicaret ve İhracat Eğitimleri'nin onuncusu Aydın'da gerçekleştirildi.

Aydın’da E-Ticaret ve İhracat” eğitimi gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş. arasındaki iş birliği protokolü kapsamında esnaf ve sanatkarlara yönelik olarak düzenlenen ETicaret ve İhracat Eğitimleri’nin onuncusu Aydın’da gerçekleştirildi.
Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (AYESOB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. PTT hizmetlerinin anlatıldığı video gösteriminin ardından konuşmalara geçildi. PTT A.Ş Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından toplantıya katılan protokol üyelerine hediye takdim edildi. AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan da PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten’e ve Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’a efe figürlü heykel sundu.
Programın açılış konuşmasını yapan AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Zaman zaman esnafımızın sorunlarını Valimize, vekillerimize götürdüğümüzde hiçbir tanesinden, niye buraya geldiniz diye bir şey duymadık. Hep arkamızda olduklarını ifade ettiler. ben bu toplantıyı düzenleyen bu toplantıya vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
PTT A.Ş Genel Müdürü Hakan Gülten, ülke ekonomisinde kayda değer katkı sağlayan Aydın’da, bulunmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, “Esnaf ve sanatkarlarımızın eticaretin getirdiği avantajlardan en üst seviyede yararlanmaları için, bizler için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda PTT olarak esnafımıza faaliyet alanlarımızla ilgili konularda destek olacak, fayda sağlayacak işler yapmaya çalışıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın kazancını arttırma, ticaret hayatını kolaylaştırma yönünde önemli adımlar atıyoruz. Bugün ticaretimizi geliştirmek için buradayız. Esnaf teşkilatımızın ticari hayatın değişen dengelerine uyum sağlaması büyük önem taşıyor. Ticaret Bakanlığımızın bünyesinde yer alan Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Müdürlüğü ile 2017 yılında imzaladığımız iş birliği protokolü çerçevesinde amacımız esnaflarımızın eticaret’e entegre edilmesi gelişen eticaret pazarlarında hak ettiği payı alması ve dünya pazarlarıyla buluşarak ihracat hacmini arttırmasıdır” diye konuştu.

“Esnafımızın hep yanındayız”
TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da, önemli bir toplantıda bulunduklarını ifade ederek, “Dünya hızlı bir şekilde gelişiyor. Artık geleneksel alışveriş yöntemlerinin dışında, alışveriş ve pazarlama yöntemleri oluşmaya başladı. Artık esnafımızda ürettiklerini pazarlayabilme, satabilme adına geleneksel yöntemlerden farklı yöntemlere geçişi yapmak zorundadır. İşte eticaret bunlardan bir tanesidir. Burada yapılacak sunumlar esnafımızın ticaretten daha fazla pay alması adına çok önemli bir bilgilendirme toplantısıdır. Türkiye’de 2 milyon esnafımız var. Bu çok büyük bir kitle, bunun için esnafımızı önemsiyoruz. Esnafımızı üretime ve istihdama olan katkısı için önemsiyoruz. 2002 yılından bu yana hükümetlerimiz hep esnafın ve sanatkarın yanında oldu. 2002 yılında tüm esnafımıza kullandırdığımız kredinin toplam tutarı sadece 150 milyon TL. 31 Aralık 2019 tarihi itibarı ile esnafımıza kullandırdığımız kredinin toplam tutarı 41 milyar TL. 2012’de faiz oranı yüzde 47’ydi. Şimdi ise faiz oranı yüzde 4,5. İşte bu esnafımızın yanında olduğumuzun en net göstergesidir. 2002 yılında Aydın’da 2 bin 500 esnafa kullandırılan kredinin miktarı sadece 4 milyon TL. Bugüne geldiğimizde Aydın’da 30 bin esnafa kullandırdığımız kredinin toplam tutarı 2,3 milyar TL. Bugünden sonra da hep yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Esnaf lokantasında kuru fasulye dahi satamayacaksınız”
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, konuşmasında esnafları uyararak, “Dijital devrimi eğer ıskalamazsak, bunu olması gerektiği gibi takip edersek dünyada sayılı ülkeler arasına girmeye, ekonomik ve politik olarak her anlamda güçlü ülkelerden biri olmaya devam edeceğiz. Eğer bunu ıskalarsak çok gerilere düşme ihtimalimiz var. Dünyada Amerika ve Çin eticarette dijital alanda söz sahibi olan ülkeler. Şuan dünyanın en zenginleri eticaretle uğraşan dijital şirketler tüm dünyanın ticaretine yön veriyor. Esnaflarımızı buradan uyarıyorum; ‘Eğer dijital devrime ayak uydurmazsanız, bunu ülke olarak gerçekleştiremezsek çok uzak olmayan bir vadede, bu dijital devler lojistik firmasını Ege Bölgesi’nin ortasına kuracak, siz esnaf lokantasında kuru fasulye dahi satamayacaksınız. Bu dijital şirketlerden 2,5 liraya evinizin kapısına getirip bırakacaklar. Bu gerçekleşmesi mümkün olan bir tehlikedir. Dolayısıyla da esnaflarımızın yani ülkemizin çok uyanık olması lazım, çağın gereklerine ayak uydurmamız lazım” dedi.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından “Küçük İşletmeler İçin İhracatta Başlangıç”, “PTT Bank ve Esnafa Özel Bankacılık Uygulamaları” ile “ePTTAvm.com Tanıtımı ve ETicaret başlıklarında sunum gerçekleştirildi. Esnaf ve Sanatkarlara sunulan hizmetlerin anlatıldığı sunumlar sonrasında esnaf ve sanatkarlardan gelen sorular uzmanlar tarafından cevaplandırıldı. Sorucevap bölümünün ardından toplantı sona erdi.

AYDIN

18 Ocak 2020 Cumartesi

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