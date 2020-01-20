Didim'de gözaltına alınan 9 hırsızlık şüphelisinden 7’si tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, üç farklı hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 9 şüphelinden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim’de farklı yer ve zamanlarda hırsızlık olayı gerçekleştiren şüphelilere polis tarafından yakalandı. İlk olayda şehir merkezinde bir evde hırsızlık olayı gerçekleştiren O.A, K.S ve K.S hırsızlık yaptıkları evin balkonunda yakalandı. Göz altına alınan O.A’nın 33 suç kaydı, K.S’nın 21 suç kaydı ve K.S’nin 1’in aranma olmak üzere 22 suç kaydının olduğu öğrenilirken şüpheliler göz altına alındı. 3 şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer bir olayda ise Fevzi paşa mahallesindeki iki ayrı hırsızlık olayın firari şüphelisi Ü.İ emniyet güçlerince yapılan çalışmada yakalanarak göz altına alındı. Göz altına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son olayda ise Mavişehir mahallesindeki bir ihbarın ardından harekete geçen emniyet güçleri bir ikametin kapısının ve panjurlarının açık olması üzerine çevrede yaptıkları çalışmalarda şüpheli aracı durdurdu. Araç içerisindeki şüpheli 5 şahıs suçüstü yakalanırken, G.A., U.A., E.K., K.I., ve S.S. isimli şüpheliler göz altına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A., U.A., ve E.K. isimli şüpheliler tutuklandı.

AYDIN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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