Didimspor, evinden Kuşadası Trabzon’u gole boğdu; 9-1

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Süper Amatör Küme 1. Grubun namağlup lideri Didimspor, evinde ağırladığı Kuşadası Trabzon Gençlikspor’u 91 mağlup ederek, ikinci devreye 3 puanla başladı.

Aydın Süper amatör küme 1. grubun namağlup lideri Didimspor, sezonun ikinci yarısının ilk haftasında evinde Kuşadası Trabzon Gençlikspor’u ağırladı. Didim Atatürk stadında oynanan maçı Didimspor Kulüp Başkanı Deniz Polat, kulüp idarecileri birlikte izlerken, maçı az sayıda spor sever takip etti.

Güzel havada oynanan maçta Didimspor 29. dakikada Kadir’in attığı golle 10 öne geçti. 31. dakikada Kaan skoru 20 yaparken 39. dakikada Tolga penaltıyı gole çevirerek skoru 30 yaptı. 45. dakika Didimspor’lu Yalçın skoru 40 yaptı ve ilk yarı ev sahibi ekibinin 40’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Tolga kendisinin ikinci takımının 5. golünü kaydetti. Maçın 57. dakikasında Kadir kendisinin ikinci takımının 6. golünü kaydetti. Golden sonra Didimspor atakları durmazken 77. dakikada Kadir kendisinin üçüncü takımının 7. golünü kaydetti. Kuşadası Trabzon Gençlikspor atağında ise top ağlarla buluştu ve skor 71 oldu. 80. dakikada Uğur skoru 81 yaparken, 90. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Hamit skoru 91 yaptı. Didimspor bu skorlar 3 puanın sahibi olurken namağlup unvanını ve liderliğini devam ettirdi.

AYDIN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:24

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:24

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.