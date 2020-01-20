Didim Belediyespor deplasmandan 3 puanla döndü

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Aydın Süper Amatör Küme 1. Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Davutlar Belediyespor’a konuk olan Didim Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı.

Aydın Süper Amatör küme 1. grupta ikinci devrenin ilk haftasında,Didim Belediyespor, Davutlar belediyespor’a konuk oldu. Davutlar stadında oynanan maçta deplasman ekibi Didim Belediyespor 35. dakikada Oğuz ve 44. dakikada Emin’in attığı gollerle ilk yarıyı 02 öne kapadı. Maçın ikinci yarısında da oyunun hakimiyetini sürdüren Didim, 80. dakikada Rafet’in attığı golle skoru 03 yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim Belediyespor 3 puanı 3 golle alarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başladı.

AYDIN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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