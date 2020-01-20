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Sökeli kahveci şehidin adına kütüphane oluşturdu

İHA

Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde kahvehane işletmecisi Kerem Birdal, mekanında oluşturduğu kütüphaneye Bağarası Mahallesi'nin şehidi Oğuz Arslan'ın adını verdi.

Sökeli kahveci şehidin adına kütüphane oluşturdu

Söke’ye bağlı Bağarası Mahallesi’nde kahvehane işletmecisi Kerem Birdal, mekanında oluşturduğu kütüphaneye Bağarası Mahallesi’nin şehidi Oğuz Arslan’ın adını verdi.
Kerem Birdal kahvehanede oluşturduğu kitaplıkla müşterilerinin kitap okumasını sağlıyor. Kahvehane müşterilerinin kitap okumaya ilgisinin her geçen gün arttığına dikkat çeken işletmeci Kerem Birdal; oluşturduğu kütüphanede kitap sayının artması için de kitapseverlerin katkılarını beklediklerini dile getiriyor.
Halkın boş zamanlarında kitap okuması, gençlerin kitap okuma alışkanlığının artması için kütüphane oluşturduklarını belirten Kerem Birdal; “Kitap sayımızı arttırmayı istiyoruz. Bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz. Şehidimizin anısına oluşturduğumuz kütüphaneye Şehit Oğuz Arslan’ın adını verdik” dedi.

AYDIN

20 Ocak 2020 Pazartesi

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