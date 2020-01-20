Kuşadasıspor, Koçarlı Menderes’e deplasmanda gol yağdırdı: 5-2

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Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kuşadasıspor, deplasmanda oynadığı Koçarlı Menderes’i 52 mağlup etti.

Bu yılki Süper Amatör Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Kuşadasıspor, şu anda puan cetvelinde 1.durumdaki Didim spor’un ardından 2. sırada bulunuyor. Kuşadasıspor Teknik Direktörü Beytullah Türker, takımın çok iyi durumda olduğunu belirterek, “Futbolcularımız hırslı ve iddialı. Sezon sonunda ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum” dedi.

9 takımdan oluşan Aydın Süper Amatör Lig'de gelecek hafta Pazar günü Kuşadası Özer Türk Stadında Didim por’la karşılaşacak olan Kuşadasıspor’un yöneticileri, tüm taraftarları bu maça beklediklerini kaydettiler.

AYDIN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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