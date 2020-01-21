Aydın Tarım Fuarı 23 Ocak’ta açılacak

Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 23 Ocak Perşembe günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Aydın Ticaret Borsası başvurusu, Kobi Fuarcılık Ltd. Şti. organizasyonu ile Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, KOSGEB, Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası, Efeler Ziraat Odası, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, S.S. 46 Nolu Aydın Pamuk Tarım Satış Kooperatifi, Aydın Makine Mühendisleri Odası, Aydın Ziraat Mühendisleri Odası destekleriyle bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek olan Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını 23 Ocak Perşembe günü saat 12.00’de açıyor. Fuar 26 Ocak Pazar gününe kadar 10.00 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur fuarla ilgili olarak, “Aydın otogar karşısında bulunan Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında 2326 Ocak tarihleri arasında, 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan 8. Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık fuarımıza herkesi bekliyoruz” dedi.

Fuarda ilk kez zeytinyağı kalite yarışması yapılacak

Başkan Çondur, bu yıl ilk kez fuarda zeytinyağı kalite yarışması düzenleyecekelerini belirterek, “Bu yıl fuarımızda Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanları tarafından, natürel sızma hafif ve güçlü kategorisinde zeytinyağı duyusal analiz yarışması düzenlenecektir. Yarışmaya katılım sağlamak isteyenlerin 22 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar 2 adet 500 ml’lik zeytinyağı numuneleri ile Aydın Ticaret Borsası’na başvuru kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir. Yarışmaya katılım sağlayanların zeytinyağları, 25 Ocak Cumartesi günü fuar alanında Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarından oluşan 8 kişilik tadım ekibi tarafından 11.00 ile 13.00 saatleri arasında değerlendirilecektir. Aynı gün saat 14.00’de sonuçlar açıklanarak yarışma sonucunda duyusal tadım kriterlerine göre oluşturulacak natürel sızma hafif ve güçlü kategorisinde 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz dalında kazanan yarışmacılar ödüllendirilecektir. Tüm firmalarımızı ve zeytinyağı üreticilerini yarışmaya katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

AYDIN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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