Karakaş’tan Nazilli Belediyespor’a anlamlı destek

Futbol hayatına 2003 yılında Nazilli Belediyespor alt yapısında başlayan Erdinç Karakaş, eski takımına forma desteğinde bulundu.

2003 yılında Nazilli Belediyespor alt yapısında futbol hayatına başlayan ve profesyonel futbol hayatına 2006 yılında siyah beyazlı renklerle merhaba diyen Erdinç Karataş’tan Nazilli Belediyespor’a destek geldi. Faal futbol yaşantısına Kocaelispor’da devam eden Erdinç Karakaş, yetiştiği kulübü unutmayarak, Nazilli Belediyespor futbol altyapı takımlarının giyeceği formaları hediye etti.

Nazilli Belediyespor’dan yapılan açıklamada, “Büyük bir vefa örneği gösteren Erdinç Karakaş’a yapmış olduğu bu güzel davranıştan dolayı çok teşekkür ederiz” denildi.

AYDIN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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