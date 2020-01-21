Nazilli’de topyekün altyapı çalışması

AYDEM’in Nazilli genelinde gerçekleştireceği elektrik alt yapı çalışmalarının Nazilli Belediyesi ile koordineli olarak yürütülmesi için genel planlama yapıldı.

AYDEM Proje ve Tesis Müdürü Halil Yorgalı ile AYDEM Bölge Yapım İşleri Uzman Yardımcısı Fatih Gezgin’in çalışmaların yapılacağı bölgeler hakkında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı bilgilendirdi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Elektrik Servisi’nin de dahil olduğu planlama toplantısında AYDEM’in elektrik alt yapı çalışmalarını tamamlamasından sonra üst yapı çalışmalarının koordineli olarak yapılması kararlaştırıldı.



İlçe genelinde alt yapı hizmetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazilli’de yapılacak altyapı hizmetleri ile ilgili olarak elektrik hizmetlerinin ne şekilde cereyan edeceği bilgilerini proje müdürlerimiz bizimle paylaştılar. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Daha öncesinde de söylediğimiz gibi şehrimizde alt yapı hizmetleri tamamlanmadan, üst yapı hizmetlerini yapmak istemiyoruz. Halkımızın parasını heba etmiyoruz. ASKİ, ENERYA ve özellikle de AYDEM ile projelerimizi bir arada gerçekleştiriyoruz” dedi.

Çalışmaların Aşağı Nazilli’den başlayacağını söyleyen Başkan Özcan; “Eski Polis Okulu’ndan başlayıp Kültür Sarayı'na, oradan Bozdoğan yoluna kadar devam eden ve Endüstri Meslek Lisesi üst kısımlarının da dahil edileceği bir çalışma programımız var” ifadelerini kullandı.

Nazilli’ye hizmet için mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını söyleyen Özcan, “Bilgi birikimlerini ve yatırım planlarını bizlerle paylaştıkları için AYDEM yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Nazilli'ye gösterdikleri hassasiyetten dolayı, Aydın Milletvekillerimize, devlet büyüklerimize, firmalarımıza ve kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

AYDIN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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