Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazada yaralanan iki kişi sıkıştıkları yerden itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı.

Kaza sabah saatlerinde Germencik Hıdırbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydınİzmir karayolunda Ayhan I.’nın kullandığı 43 VH 420 plakalı ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan Aslan T.’nin kullandığı 35 HD 0566 Tır’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç Tır’ın dorsesinin altına girdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Ayhan I. ve yolcu konumundaki Ayhan E. sıkıştıkları yerden itfaiyenin çalışması ile çıkarıldı. Kazada ağır şekilde yaralanan iki kişi ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayhan I.’nın kullandığı 43 VH 420 plakalı aracın bir kilometre önce de başka bir kazaya karışıp olay yerinden kaçarken Tır’ın altına girdiği iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:25

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.