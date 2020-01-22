DSİ, Efeler diyarını su yatırımları ile ihya etti Aydın’a 12 baraj ve 7 gölet kazandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DSİ, Efeler diyarını su yatırımları ile ihya etti Aydın’a 12 baraj ve 7 gölet kazandırıldı

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aydın'a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve de derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ, Efeler diyarını su yatırımları ile ihya etti Aydın’a 12 baraj ve 7 gölet kazandırıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aydın’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve de derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Ege’nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Aydın’da, ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda devasa yatırımlar yapıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Aydın’da son 17 yılda 12 baraj ve 7 gölet inşa ettiklerini belirtti. Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada; “Aydın ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Hasretle beklenen ve 350 milyon m3 su biriktirme hacimli Çine Adnan menderes Barajı’nı hizmete aldık. Topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. ÇineAdnan Menderes Barajından enerjisi alındıktan sonra Gökbel Barajına alınacak su ile KoçarlıBağarası Sulamasında 146 bin 40 dekar zirai araziyi sulamaya açacağız. Koçarlı Bağarası Sulaması 1. Kısım işi kapsamında Gökbel Barajın’dan Koçarlı Bağarası Sulama sahasına suyu iletecek olan 31 km’lik isale kanalını tamamladık. Koçarlı Bağarası Sulama sahasını en kısa sürede sulama kavuşturacağız.
Diğer taraftan Aydınlı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Aydın’ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 4 baraj ile 10 göledin yapım çalışmaları devam etmektedir” dedi.

“Ege’nin münbit topraklarını sulamaya açıyoruz”
Son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında da açıklama yapan Aydın, “Tamamlanan 35 sulama tesisleri ile 473 bin 200 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Aydın ilindeki topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 675 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Aydın’ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 269 bin 210 dekar araziyi sulayacak 9 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Aydın zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır.
Bununla birlikte Aydın’da açık kanaletli olan ve ömrünü tamamlayan Yenipazar Dalama Sulamasında sulama şebekesi yeniliyoruz. 22 bin dekar sahanın şebekesini yeniledik, kalan 22 bin dekar sahanında sulama şebekesini yenileyeceğiz” diye konuştu.

Aydın il merkezi ile civar yerleşimlerine menba kalitesinde içme suyu
2012 yılından 2019 yılına kadar aşama aşama hizmete alınan Aydın içme suyu isale hatları ve arıtma tesisi ile Aydın il merkezi ile civarındaki yerleşimlere menba kalitesinde içme suyu sağladıklarını da belirten Genel Müdür Aydın, şöyle konuştu:
“Nazilli ve civar yerleşim yerlerine Karacasu Barajı’ndan yılda 10.7 milyon metreküp menba kalitesinde içme suyu temin etmek amacıyla isale hattı ve arıtma tesisi inşaatını gerçekleştiriyoruz”

Aydın ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 92 adet taşkın koruma tesisi ile 112 yerleşim yeri ve 94 bin 719 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 10 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın; “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AYDIN

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:49
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:25
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti İl Başkanı Özmen’den jeotermal açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Özmen’den jeotermal açıklaması
Kepçe kulak, artık dert değil 20 dakikada sorundan kurtulmak mümkün
YEREL HABERLER Kepçe kulak, artık dert değil 20 dakikada sorundan ...
Kuyucak'a çöp kamyonu hibe edildi
YEREL HABERLER Kuyucak'a çöp kamyonu hibe edildi
Bozdoğan'da 'sürü elemanı yetiştirme' kursu son buldu
YEREL HABERLER Bozdoğan'da 'sürü elemanı yetiştirme' kursu son buldu
Karacasu Mehmet öğretmen için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Karacasu Mehmet öğretmen için tek yürek oldu
Efeler’de üst yapı hamlesi sürüyor Efeler Belediyesi fen işleri ekipleri hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de üst yapı hamlesi sürüyor Efeler Belediyesi ...
7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kız 2 saatte ikna edildi
YEREL HABERLER 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan ...
Genç kız çatıya çıktı, çevrede toplananlar adeta film gibi izledi
YEREL HABERLER Genç kız çatıya çıktı, çevrede toplananlar adeta film ...
Evde uyuşturucu ile yakalandılar
YEREL HABERLER Evde uyuşturucu ile yakalandılar
Kuşadası'nda 11 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 11 yıl hapis cezası olan firari ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan AYTO'ya büyük destek
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan AYTO'ya büyük destek
Önce tartışma sesleri yükseldi, ardından patlama meydana geldi: 1’i ağır 2 yaralı Patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Önce tartışma sesleri yükseldi, ardından patlama ...
Germencik Belediye Başkanı Öndeş; “Bahane değil hizmet üretiyoruz”
YEREL HABERLER Germencik Belediye Başkanı Öndeş; “Bahane değil ...
Aydınlı gençler Çanakkale Kampı’na uğurlandı
YEREL HABERLER Aydınlı gençler Çanakkale Kampı’na uğurlandı
Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı
Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ Nazilli’de konferans verdi
YEREL HABERLER Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ Nazilli’de konferans ...
NTO Başkanı Arslan; “Mali müşavirlerimiz olmazsa olmazımız”
YEREL HABERLER NTO Başkanı Arslan; “Mali müşavirlerimiz olmazsa ...
Aydın’da İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı
İncir üreticisi, başarılı bir sezon geçiren Bircan ile ‘devam’ dedi Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, güven tazeledi
YEREL HABERLER İncir üreticisi, başarılı bir sezon geçiren Bircan ...
Büyükşehir Söke Hilmi Meydan Caddesi’ni yeniliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Söke Hilmi Meydan Caddesi’ni yeniliyor
Sanat ve sanatçı dostu kent; Kuşadası
YEREL HABERLER Sanat ve sanatçı dostu kent; Kuşadası
AK Partili Savaş, AFAD İl Müdürü Harman’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Partili Savaş, AFAD İl Müdürü Harman’ı ziyaret ...
Aydınlı Saadet'ten çifte madalya
YEREL HABERLER Aydınlı Saadet'ten çifte madalya
Nazilli’de topyekün altyapı çalışması
YEREL HABERLER Nazilli’de topyekün altyapı çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X