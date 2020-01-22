DSİ, Efeler diyarını su yatırımları ile ihya etti Aydın’a 12 baraj ve 7 gölet kazandırıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aydın’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve de derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.



Ege’nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Aydın’da, ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda devasa yatırımlar yapıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Aydın’da son 17 yılda 12 baraj ve 7 gölet inşa ettiklerini belirtti. Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada; “Aydın ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Hasretle beklenen ve 350 milyon m3 su biriktirme hacimli Çine Adnan menderes Barajı’nı hizmete aldık. Topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. ÇineAdnan Menderes Barajından enerjisi alındıktan sonra Gökbel Barajına alınacak su ile KoçarlıBağarası Sulamasında 146 bin 40 dekar zirai araziyi sulamaya açacağız. Koçarlı Bağarası Sulaması 1. Kısım işi kapsamında Gökbel Barajın’dan Koçarlı Bağarası Sulama sahasına suyu iletecek olan 31 km’lik isale kanalını tamamladık. Koçarlı Bağarası Sulama sahasını en kısa sürede sulama kavuşturacağız.

Diğer taraftan Aydınlı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Aydın’ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 4 baraj ile 10 göledin yapım çalışmaları devam etmektedir” dedi.



“Ege’nin münbit topraklarını sulamaya açıyoruz”

Son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında da açıklama yapan Aydın, “Tamamlanan 35 sulama tesisleri ile 473 bin 200 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Aydın ilindeki topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 675 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Aydın’ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 269 bin 210 dekar araziyi sulayacak 9 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Aydın zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır.

Bununla birlikte Aydın’da açık kanaletli olan ve ömrünü tamamlayan Yenipazar Dalama Sulamasında sulama şebekesi yeniliyoruz. 22 bin dekar sahanın şebekesini yeniledik, kalan 22 bin dekar sahanında sulama şebekesini yenileyeceğiz” diye konuştu.



Aydın il merkezi ile civar yerleşimlerine menba kalitesinde içme suyu

2012 yılından 2019 yılına kadar aşama aşama hizmete alınan Aydın içme suyu isale hatları ve arıtma tesisi ile Aydın il merkezi ile civarındaki yerleşimlere menba kalitesinde içme suyu sağladıklarını da belirten Genel Müdür Aydın, şöyle konuştu:

“Nazilli ve civar yerleşim yerlerine Karacasu Barajı’ndan yılda 10.7 milyon metreküp menba kalitesinde içme suyu temin etmek amacıyla isale hattı ve arıtma tesisi inşaatını gerçekleştiriyoruz”



Aydın ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 92 adet taşkın koruma tesisi ile 112 yerleşim yeri ve 94 bin 719 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 10 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın; “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AYDIN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:26

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.