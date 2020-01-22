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50 yıldır direksiyon sallayan Ali Ateş, ayın şoförü seçildi

İHA

50 yıldır direksiyon sallayan Ali Ateş, ayın şoförü seçildi

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından geleneksel hale getirilen ayın şoförü ödülü yaklaşık 50 yıldır şoförlük mesleğini yapan Ali Ateş’e verildi.
Ayın şoförüne ödülünü Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi eski başkanlarından Alaattin Tuncer verdi.
Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Son Durak tesislerinde düzenlenen ödül töreninde Aralık ayının şoförü seçilen 48 yıllık şoför esnafı Ali Ateş’e, ödülünü kooperatif eski başkanlarından Alaattin Tuncer verdi. Çakırbeyli eski muhtarı ve şoför camiasında uzun süre görev yapan Mehmet Demir de ayın şoförü Ateş’e altın takdim etti. Törende Kamyoncular Odası ve Şoförler Odası’nda uzun yıllar görev yapan Mustafa Uçar, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç de bulundu.
Bugünkü misafirlerinin Aydın’ın şoför camiasının yaşayan tarihleri olarak niteleyen Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, “Bizlerle birlikte olmaları bizi onurlandırdı. Alaattin amcamız Aydın şoför camiasına çok büyük hizmetleri olan bir başkanımız. Mehmet Demir muhtarımız uzun yıllar yönetim kurulunda görev aldılar. Mustafa Uçar abimiz de hem kamyoncular hem de şoförler odasında çok uzun yıllar hizmet verdiler. Bizimle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum. Ayın şoförü Ali abimiz de çok uzun yıllar mesleğini layıkıyla yapıp bu ödülü hak eden bir abimiz. Kendisine çok daha uzun yıllar sağlıklı bir ömür diliyorum” diye konuştu.

Kooperatif eski başkanlarından Alaattin Tuncer de, ödül töreninde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Eski dostlarımla birlikte olmak bana daha çok mutluluk veriyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. Nice seneler hatasız kazasız ayın şoförü seçmek nasip olsun. Uzun süre şoförler odasında hizmetlerde bulunduk. Elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde çalıştık. İhtiyaç duyulan şeyleri yapmaya gayret ettik. Uzun süre sıkıntılar çekmemize rağmen birçok hizmette bulunduk. Bir şeyler aktarmaya çalıştık genç nesillerimize. İnşallah bu genç neslimizde ileriye dönük bir şeyler bırakma gayretinde olurlar. Türk şoförü asil duyguların insanıdır. Arkasında devlet sırlarının dahi rahatça konuşulduğu kişilerdir. Ben onun için şoför kardeşlerimin daha dikkatli ve sevecen olmalarını temenni ediyorum” dedi.
Çakırbeyli Muhtarı Mehmet Demir, burada olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Burada hep birlikteyiz. Değerli meslektaşlarımla birlikte olmak benim için gurur verici. Şoförlük mesleği çok onurlu ve kutsal bir meslek. Nihayetinde insan taşıyoruz, bu bizim için çok önemli bir görevdir. Daima sevgi ve saygı içerisinde müşterilerimize davrandık. Ben tekrar başkanımızın davetinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ise, “Ben nereye gidersem gideyim, hiç tanımadığım insanlar, benim Şoförler Odası Başkanı olduğumu duyduklarında gelip elimi sıkıyorlar. Gelip diyorlar ki, ‘Türkiye’nin her yerine gidiyoruz ama Aydın’daki gibi şoför esnafının düzgün çalıştığını göremiyoruz’ Mesleğin içerisindeki daha önceki ustalarımızın söylediği gibi şoförlük çok önemli bir meslek. Ve bunun temelleri Aydın’da çok sağlam atıldı. Ve bu temelleri atan ekip ve başımızda da Alaattin Tuncer vardı. Biz o koyulmuş çıtayı aşağı düşürmeden üzerine bir şeyler koyabilmenin gayreti içerisindeyiz. Aydın halkı, bürokratlar ve özellikle en büyük eleştirmen basın mensupları sizler tarafından takdir görüyoruz. Ben Okan başkana şu konuda da teşekkür etmek istiyorum. Biz bir mesleği icra ediyoruz ama biz aslında esnaf ve sanatkarız ve Ahilik kültüründen gelmekteyiz. Ahilik kültürünün de en önemli özelliklerinden bir tanesi ahde vefadır. Bu ahde vefayı burada göstererek bu harika ekibi ustalarımızı burada buluşturup sizlerin karşısında olmasından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:49
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  • İKİNDİ 16:04
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