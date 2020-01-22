Aydın'ın sultanları gençlere örnek oluyor

Aydın'ı, Venus Sultanlar Ligi'nde başarılı bir şekilde temsil etmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bir taraftan da sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor.

Aydın'ın sultanları, çocukların ve gençlerin sporu sevmesi için onlarla bir araya geliyor. Öğretmenleriyle birlikte Aydın'ın sultanlarının antrenmanını izleyen ve aynı zamanda Çine Gençlik ve Spor Kulübü'nde voleybol oynayan Madran Anadolu Lisesi'nin kız öğrencileri, kendilerine rol model olan oyuncularla bir araya gelmenin kendilerine çok şey kattığını söyledi.

3 yıldır voleybol oynadığını belirten Çine Madran Anadolu Lisesi öğrencilerinden Gül Dündar, antrenmanı izledikten sonra başarılı bir voleybolcu olabilmeleri için daha fazla çalışmaları gerektiğini anladığını belirtti. 17 yaşındaki Dündar "Bu antrenmanı gördükten sonra biraz daha çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Kişisel olarak daha fazla şeyler başarabileceğimizi gördüm. Ben pasörüm, buraya geldikten sonra anladım ki pasörlüğüm kötüymüş. Ama takımı gördükten sonra daha iyi olabileceğimi anladım. Onlar bize bunu gösterdi" şeklinde konuştu.



'Aydın'ın sultanlarına katılmak isterim'

Çine'de eğitim gören Yatağanlı Beyza Kibar antrenmanı izlemekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. "Böyle bir antrenman izlemek voleybol oynayan her gencin hayalidir. Takım olarak iyiyiz ama Aydın'ın Sultanları'nı görünce daha da gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın seçmeleri olursa mutlaka katılmayı düşünüyorum. Aydın'ın Sultanları'ndan birisi olmayı çok isterim" ifadelerini kullanan Kibar, Meryem Boz gibi oyuncuların kendilerine birer örnek olduklarını söyledi. Kibar "Kadınlar olarak üst seviyelere layığız. Bu nedenle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu takımı oluşturması çok güzel, kendisine teşekkür ederiz" dedi.



'Kadınların bir araya gelmesi Aydın adına çok iyi oldu'

Yine Çine Madran Anadolu Lisesi öğrencilerinden Güliz Öztürk ise, voleybol oynamayı çok sevdiğini belirtip beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini vurguladı. Sosyal medyadan takip ettikleri oyuncularla bir araya gelmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Öztürk "Antrenmanı izlemeyi çok istiyorduk, çok heyecanlıyız. Onları iyi ki gördük, çok mutlu olduk. Ben kendime Meryem Boz'u rol model olarak alıyorum. Onun başarılarını çok takdir ediyorum. Özlem Hanım iyi ki bu takımı oluşturdu, kadınların bir araya gelmesi bence Aydın adına çok iyi oldu" dedi.

AYDIN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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