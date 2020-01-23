Manisa’daki depremler Aydın’da da hissedildi

Ege Bölgesi’nde öğleden sonra saat 22:28’ye kadar 17 ayrı deprem meydana geldi. Genellikle Manisa merkezli olarak meydana gelen depremler Aydın’da da hissedildi. Bu arada Aydın’da iki ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22:20’de Manisa Akhisar merkezli 4,4 şiddetinde 22:15 şiddetinde 22:5’te de 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Her iki deprem Aydın’da da hissedilirken özellikle yüksek binalarda deprem daha şiddetli hissedildi.

Bu arada Aydın Efeler ilçe merkezinde de akşam saatlerinde 19:49 Efeler Emirdoğan mahallesinde 3,5 şiddetinde, 20:11’de yine Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık mahallesinde 1,2 şidetinde, 20:33 ve 21:38’de Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.

Depremler Manisa’nın yanı sıra Aydın’da da paniğe neden oldu.

AYDIN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:26

YATSI 19:46

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