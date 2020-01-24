Aydın’da 49 düzensiz göçmen yakalandı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 Suriye,11 Filistin, 2 Irak ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı. 23 erkek, 8 kadın ve 18 çocuk toplam 49 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYDIN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:29

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.