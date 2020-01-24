CHP İl Başkanı Çankır, Uğur Umcu’yu unutmadı

– CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “Uğur Mumcu araştıran, sorgulayan ve korkusuzca mesleğini icra eden bir gazeteciydi” dedi.



Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımlayan Çankır, “Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip ediyor, araştırıyor ve irdeliyordu. Günümüzde küresel aktörlerin güç yarışına girdikleri Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri çeyrek yüz yılı aşkın bir süre önce görmüş ve bunları korkmadan yazıya dökmüştü. Ne yazık ki Uğur Mumcu'yu susturmak isteyenler, kalleşçe düzenledikleri bombalı suikast ile canına kıydılar. Geçmişte ‘TarikatSiyasetTicaret’ üçgenine dikkat çeken Uğur Mumcu, o günün resmini çizerek bugünlerin Türkiye’sini işaret ediyordu. Hiç şüphesiz bu suikastın arkasındaki karanlık güçler Uğur Mumcu'nun temsil ettiği Kuvayı Milliye ruhunu hedef almışlardı. Ancak şu da bilinmelidir ki, bu topraklarda Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyen, Kuvayı Milliye ilke ve anlayışını benimsemiş, Cumhuriyet sevdalıları var olduğu sürece hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu düşüncelerle özgürlük, barış ve demokrasinin yılmaz savunucusu, basınımızın onurlu ve korkusuz kalemi Uğur Mumcu'yu aramızdan ayrılışının 27. yıldönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

AYDIN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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