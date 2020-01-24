Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,80 TL’den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,80 TL en çok 12,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 21,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,75 TL en çok 10,00 TL.
AYDIN
24 Ocak 2020 Cuma
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