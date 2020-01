Naz-Koop, Nazilli'nin 2. Sümerbank'ı olacak

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, her Perşembe gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 12 mahalle muhtarını makamında ağırladı.

Vatandaşların sorunlarına anında çözüm bulmak ve taleplerini dinlemek için her Perşembe muhtarlarla bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Özcan, “Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız. 82 mahallemizin tamamına en iyi şekilde ulaşabilmek için sık sık vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bunun yanı sıra muhtarlarımızla her Perşembe bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Onlarla istişare ederek, görüşlerini alarak çalışmalarımıza yön veriyoruz” dedi.

NazKoop projesine ilişkin vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Başkan Özcan, “Nazilli’mizin 2. Sümerbank’ı olacak NazKoop için kuruluş aşamasında muhtarlarımızla sık sık bir araya geldik. Vatandaşlarımızın projeye olan desteği ve ilgisi bizleri daha çok motive etti. Kooperatifimizin kuruluşunu tamamladık. Önümüzdeki günlerde ön kayıtları almaya başlayacağız” sözlerini kaydetti.

Katılımlarından dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür eden Özcan, bu toplantıların düzenli olarak gerçekleştirileceğini ifade etti.

AYDIN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:29

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.